Un hecho policial insólito se registró durante la madrugada de este lunes 10 de noviembre en Capital. Un joven, identificado como Vila, de 18 años, fue detenido en la vía pública con una considerable suma de dinero robado en su poder.

La detención se concretó alrededor de las 5:00 de la mañana. Una patrulla del Comando Urbano y de la dependencia policial correspondiente interceptó al joven mientras deambulaba mirando las casas en las calles Falucho y Matías Zavalla, muy cerca del Barrio 25 de Mayo.

Vila fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados. Al requisarlo en sede policial, los agentes descubrieron que transportaba $1.370.000 en diferentes billetes y varias prendas de vestir dentro de una mochila que se encontraba mojada.

El hallazgo se corroboró cuando, en paralelo y cerca de las 6:24 de la mañana, un comerciante se presentó a denunciar un robo en su vivienda de calle Holanda, ubicada a pocas cuadras de donde Vila había sido aprehendido.

El comerciante informó que le sustrajeron indumentaria deportiva, incluyendo una campera del club Universidad de Chile, y una mochila roja marca Everlast. Lo más relevante fue el monto de dinero sustraído: $1.480.000 en billetes de alta denominación ($20.000, $10.000 y $2.000), contenidos en una riñonera.

Las fuentes policiales confirmaron que el sospechoso fue apresado luego de que fuera visto merodeando por los techos del Barrio 25 de Mayo. La coincidencia del sospechoso, la proximidad del arresto a la vivienda robada, y el dinero hallado (solo $110.000 menos que el monto denunciado) puso a Vila inmediatamente bajo la mira de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Cabe destacar que el operativo comenzó antes de la detención. A las 3:30 de la mañana, una vecina de calle Italia, en el mismo Barrio 25 de Mayo, llamó al 911 al escuchar ruidos en el techo de su casa. Personal del Halcón acudió al domicilio y encontró en el techo una amoladora que no pertenecía a la propietaria, aunque el Sistema Acusatorio dispuso abstención de denuncia ya que no se identificó dueño del elemento.