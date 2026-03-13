La División UFI, encontró armas de fuego de grueso calibre en el domicilio ubicado en el centro capitalino. Según las fuentes, solo indicaron que se encuentra en avenida 25 de Mayo. Allí funciona una ferretería. Los efectivos policiales ingresaron al local e indagaron al propietario de apellido Moll, de 41 años de edad.

El resultado del procedimiento consistió en el secuestro de un arsenal significativo en el domicilio.

En detalle se detectó e incautó una pistola calibre 9 mm marca Bersa TPR9XT con dos cargadores y 16 cartuchos del mismo calibre. Una pistola calibre 45 mm marca Glock con dos cargadores y 23 cartuchos del mismo calibre. Un fusil marca Colt calibre 22 largo. Un lote de 167 cartuchos calibre 22 largo. Un aire comprimido tipo fusil marca Kral Arms calibre 5.5 mm. Un pistolón marca Boito con la cantidad de 24 cartuchos calibre 14.

El allanamiento fue el resultado de una investigación tras un hecho ocurrido el 7 de febrero de 2026, cuando el damnificado fue interceptado por Moll, quien lo amenazó de muerte con un arma de fuego debido a una disputa personal. El damnificado manifestó que no era la primera vez que Moll lo amenazaba de esta manera.

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El sujeto Moll y el material secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 10°, a la espera de la audiencia de formalización correspondiente. La causa se encuentra a cargo de la Dra. Daniela Pringles, Fiscal Coordinadora de UFI Genérica.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial de la División UFI Genérica, quienes realizaron tareas investigativas previas para obtener la orden de allanamiento.