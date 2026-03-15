El debate por la modificación y aclaratoria de la Ley de Glaciares comenzó a generar un fuerte interés público antes incluso de iniciar las audiencias formales en el Congreso. Según datos preliminares que circulan en los despachos parlamentarios, ya se registraron más de 30.000 personas para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Las exposiciones se desarrollarán el 25 y 26 de marzo, en cumplimiento de lo acordado durante el trabajo en comisiones legislativas. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención en el ámbito parlamentario es el origen geográfico de los inscriptos.

De acuerdo con los primeros relevamientos realizados apenas se abrió el registro de participantes, la mayor parte de quienes se anotaron provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el número de participantes con domicilio en provincias cordilleranas es considerablemente menor.

En las primeras horas de inscripción, por ejemplo, se habían registrado cerca de 3.000 personas interesadas en exponer. De ese total, apenas unas 300 tenían domicilio en alguna provincia de la región cordillerana, donde justamente se ubican los glaciares que están en el centro del debate legislativo.

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Este dato generó comentarios dentro del Congreso, ya que las provincias con presencia directa de glaciares —como San Juan, Mendoza o Santa Cruz— son las que siguen más de cerca el impacto que podría tener cualquier cambio en la normativa vigente.

Ante el alto volumen de inscriptos, en los pasillos del Congreso también comenzaron a surgir preocupaciones logísticas respecto de la extensión que podrían tener las audiencias. Fuentes legislativas que participan en la organización del proceso señalaron a este medio que se aplicará estrictamente el reglamento previsto para este tipo de instancias de participación pública.

Ese reglamento establece límites claros en los tiempos de exposición y en la dinámica del debate, justamente para evitar que el proceso se extienda de manera indefinida y complique el cronograma legislativo.

En paralelo, algunos sectores que siguen de cerca el tratamiento del proyecto señalan que la fuerte participación de personas radicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires alimenta la sospecha de que podrían existir estrategias políticas orientadas a extender el debate parlamentario y demorar el avance del proyecto.

Más allá de esas interpretaciones, dentro del Congreso sostienen que el objetivo político es avanzar rápidamente una vez concluidas las audiencias públicas.

El cronograma que manejan los despachos parlamentarios indica que, una vez finalizadas las dos jornadas de exposiciones, se convocará a una reunión conjunta de las comisiones que intervienen en el tema. Se trata de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el diputado sanjuanino José Peluc, y la Comisión de Legislación General.

En esa instancia se intentará emitir el dictamen correspondiente para que el proyecto pueda avanzar en el proceso parlamentario.

Si el oficialismo logra reunir las firmas necesarias en comisión, la iniciativa podría llegar al recinto de la Cámara de Diputados en un plazo relativamente corto para su votación.