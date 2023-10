Cuando parecía que San Martín se quedaba afuera del reducido por el segundo ascenso a Primera, apareció Augusto Aguirre, el salvador en la tarde del lunes feriado en Luján ante Flandria, para darle el empate y la clasificación al verdinegro en el tercer minuto de descuento. El central se la jugó y anotó el gol más importante de la temporada que le dio el pase a la siguiente fase en la que se cruzará con Maipú de Mendoza.

“Sabíamos que teníamos que buscar el empate para entrar al reducido, fui a buscar el gol porque nos quedábamos afuera y se me dio para poder clasificar que era el objetivo principal”, contó el ex River, quien ante Flandria anotó el primer gol con la camiseta de San Martín en la presente temporada. Tanto que además lo clasificó al club a la próxima edición de la Copa Argentina.

El grito enorme de Aguirre y todo el pueblo verdinegro cayó cuando Flandria ganaba 1-0 y dejaba sin nada a San Martín, en un partido en el que no mostró su mejor versión, se cuidó más de lo que jugó, careció de peso para crear y desnivelar en un partido clave en el que se definía una temporada completa y arriesgó muy poco.

“Capaz no era la forma en la que queríamos entrar al reducido, pero sabemos que tenemos un muy buen grupo y esto nos puede dar un envión muy grande para prepararnos para lo que viene”, destacó Aguirre, ya pensando en el juego ante Maipú, en el que no tendrá ventaja deportivo por lo que solo le sirve ganar para seguir en carrera.

El central fue destinatario de los festejos y el desahogo de todos cuando anotó a los 48’ del segundo tiempo y que tuvo continuidad en el vestuario. “Me felicitaron todos, fue increíble porque estaban muy contentos en el vestuario”, recordó y agregó: “Personalmente, estoy muy feliz por hacer este gol que es muy importante para el plantel, el club, y para toda la gente de San Juan”.

Y ese gol milagroso, agónico, heroico e histórico por cómo se dio y lo que significó, lo recordó el propio autor. “Fue un cambio de frente de Manu Llano, Gordillo bajó la pelota, llegué de atrás y me quedó justo para definir, cuando lo hago la tapa Perafán –el arquero- y me levanté rápido para definir otra vez, me tomé un tiempito más y enganché para poder meterla y fue gol”.

Entre felicidad y una emoción que parece no tener fin para el central correntino de 24 años por la jugada épica que realizó, miró más allá y se posicionó en el reducido que arrancará frente a Maipú. “Tenemos tiempo para preparar el partido y son juegos aparte de todo, que se va a definir por detalles y por eso lo vamos a preparar bien porque tenemos plantel para sacar esos partidos adelante”, cerró el nuevo héroe de Concepción.

El dato

Ante Flandria, Augusto Aguirre anotó su segundo gol en San Martín. El anterior fue ante Gimnasia de Jujuy en la temporada 2022.