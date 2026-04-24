Avanza la investigación por la muerte de un operario en Los Azules

En el marco de la investigación judicial por el siniestro ocurrido el pasado 3 de abril en el proyecto minero Los Azules, donde falleció el trabajador Mario Alancay, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante nuevas medidas probatorias clave para esclarecer las circunstancias del hecho.

La comisión fue encabezada por el fiscal Iván Grassi, junto a los funcionarios Maximiliano Gerarduzzi, Felipe Molina y Agustina Plateo. Durante los días 22 y 23 de abril, el equipo realizó una inspección ocular en el lugar del siniestro, además de recolectar nuevos testimonios y avanzar en el análisis de documentación relevante para la causa.

Entre las diligencias técnicas más relevantes se destacó el informe mecánico sobre los daños de la maquinaria involucrada y la extracción digital de datos de la ECU (Unidad de Control del Motor) y otros módulos electrónicos de la topadora D-8 que operaba la víctima al momento del accidente. Este procedimiento busca determinar el estado operativo del equipo y posibles fallas que hayan incidido en el hecho.

Las tareas se desarrollaron con la participación y supervisión de distintos actores vinculados al proyecto y al control estatal. Intervinieron representantes de la empresa concesionaria —Andes Corporación Minera S.A., operadora del proyecto de la compañía McEwen Copper—, personal de la firma contratista Zlato, mecánicos designados oficialmente y técnicos de Finning.

Asimismo, participaron efectivos de la Comisaría 16 y autoridades de la Policía Minera dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, quienes actuaron bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Con estas medidas, la investigación avanza en la reconstrucción de lo ocurrido, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades en torno a la muerte del operario en uno de los principales proyectos mineros de la provincia.