Quién es la famosa conductora que sería la nueva novia de Jorge Rial

La noticia de la ruptura entre Jorge Rial y la escritora María del Mar Ramón no solo confirmó la soltería del periodista, sino que desató una ola de especulaciones que lo situaron cerca de Viviana Canosa. Todo comenzó a raíz de un informe en el programa Bendita TV donde bromearon con un posible vínculo sentimental entre ambos colegas, lo que generó una reacción inmediata y sin filtros por parte de la conductora.

Visiblemente afectada por las versiones, Canosa decidió aclarar su situación actual y pidió que terminen con las invenciones sobre su vida privada. “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, manifestó inicialmente para marcar su postura frente al tema.

La conductora también aprovechó para realizar una crítica hacia la forma en que se manejan este tipo de noticias en la pantalla chica. “Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe”, explicó sobre su relación con sus pares masculinos.

En su descargo, la periodista enfatizó la importancia de considerar el presente personal de Rial tras su reciente ruptura. “Cuando me dijeron eso dije ‘no te la puedo creer´. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”, sentenció.

Por su parte, Jorge Rial ya había oficializado el fin de su relación con María del Mar Ramón, aclarando que la distancia y los proyectos profesionales fueron los factores determinantes. El periodista explicó que el crecimiento de la carrera de la escritora en el exterior hizo imposible la continuidad de la pareja.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, detalló Rial sobre los motivos que lo llevaron a separarse de la autora colombiana.