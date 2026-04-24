Orrego respaldó la promulgación de la reforma de la Ley de Glaciares

Luego de que el Gobierno nacional promulgara la reforma de la Ley de Glaciares mediante el Decreto 271/2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a la norma y defendió los cambios introducidos, al tiempo que subrayó la importancia de que las provincias recuperen facultades en la determinación de qué glaciares y geoformas periglaciales deben ser protegidos.

Una ley que no había podido instrumentarse durante 15 años

En declaraciones realizadas durante un acto de entrega de anteojos y audífonos en el marco del plan San Juan Cerca, el mandatario provincial sostuvo que la reforma era fundamental. "Teníamos que aclarar este tema, una ley que ya tuvo 15 años sin poder instrumentarla porque no hubo reglamentación, había que fijar criterios", afirmó Orrego. Señaló que la ley anterior "lo que hacía fundamentalmente es seguir protegiendo, por supuesto los glaciares, pero había un espacio donde todas las geoformas del ambiente preglacial no tenían una definición y por lo tanto no se podía aplicar".

El gobernador explicó que la nueva norma vino a aclarar qué se entiende por glaciar, qué por preglacial y qué por geoformas, diferenciando aquellas que cumplen una función hídrica relevante de las que no. En este sentido, indicó que cada provincia determinará ahora "ya como autoridad de aplicación si ese glaciar, si tiene una función hídrica o no, si es importante para avanzar en la ejecución de cualquier actividad productiva, minera, turismo o lo que sea".

El cuidado del agua como eje prioritario en San Juan

El gobernador enfatizó que el cuidado del agua es una prioridad para la provincia. "Yo quiero ser muy claro en esto, no hay que confundir por ahí lo que es glaciar con una reserva por supuesto de agua dulce", advirtió. "Si hay algo que cuidamos en San Juan a través del Plan Integral de Manejo del Agua, es el agua", agregó.

Orrego recordó que San Juan cuenta con un sistema que comienza en la cordillera con el agua nieve, que luego llega a los diques y finalmente se distribuye a través del río y los canales. Precisó que la provincia tiene "3.000 kilómetros de canales primario y secundario" y que gran parte del agua se pierde porque "al estar roto, estamos hablando de cientos de años, al estar roto se pierde y se evapora el agua".

El mandatario detalló que "del 100% de la demanda de agua que tiene San Juan, un 94% de ese porcentaje va destinado a la agricultura", a pesar de que la provincia tiene "solamente un 3% de espacios cultivables, justamente porque se pierde mucha agua en los canales". Señaló además que "todavía un 55% está regando al manto". El restante "4% va destinado a consumo humano" y "el 1.2, el 1.3 por ciento va a todo tipo de industrias, no solamente mineras, sino cualquier industria".

En este marco, el gobernador destacó que el año pasado se pusieron a disposición "más de 5.000 millones de pesos en lo que es eficiencia hídrica, eficiencia energética y economía circular" y que "se colocaron todos los créditos". Mencionó también la necesidad de seguir trabajando "en reparar la cantidad de compuertas, como el repartidor San Emiliano, que es la que distribuye el agua en gran parte de San Juan", así como en el departamento de Hidráulica, los canales y los acueductos para llevar agua potable a más localidades.

La reforma reconoce facultades constitucionales de las provincias

Consultado específicamente por la ley promulgada, Orrego afirmó que "lo que hace esta ley no es solo proteger el objeto y ampliarlo todavía, porque aquellos que no sean parte de la ley, hay una ley de ambiente también desde hace años en la Argentina". Subrayó que la reforma "va en contexto de lo que decía en ese entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hablaba de una concertación federal".

El gobernador fue contundente al señalar que la ley no delega facultades en las provincias sino que reconoce las que ya poseían. "Lo que hace esta ley no es justamente delegar facultades a las provincias, lo que hace esta ley es reconocer facultades a las provincias por la Constitución, no solo del 94, sino del 57", afirmó. En este punto, recordó que "las provincias son, por el artículo 124 de la Constitución, las que son dueñas de los recursos naturales por Constitución".

Defensa de los intereses de San Juan

Al ser consultado sobre las apreciaciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respecto a la reforma, Orrego respondió: "Yo, desde el primer día que se refirió el gobernador Quintela, mi obligación, mi responsabilidad, y lo voy a hacer toda la vida, es defender los derechos de los sanjuaninos, es defender la bandera de San Juan". Sostuvo que los dichos del mandatario riojano "no tiene ni siquiera ni un ápice de sustento jurídico" y que "ni siquiera de un convenio que firmaron los gobernadores allá por el año 68" modifica lo establecido por la ley.

"Primero, hay una ley que fijó el Congreso, sancionó la ley 18.004, y después se ratificó por el propio Congreso. Esto es muy claro", enfatizó el gobernador. Advirtió además que "cualquier ataque que exista a los sanjuaninos va a tener una reacción de parte de este gobierno". Finalmente, al ser consultado sobre si la postura de Quintela era política, respondió de manera escueta: Agregó: "Son temas que tienen que ver con la coyuntura, tienen que ver con un San Juan que avanza en materia productiva, tienen que ver con un San Juan que tiene un modelo donde crea las inversiones privadas, donde crea la articulación pública y privada".