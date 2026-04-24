El Hospital Marcial Quiroga emitió un pedido urgente de difusión para dar con los familiares del Sr. Otarola Ofman Wilton, de 68 años, quien ingresó al centro de salud sin acompañantes y permanece internado en estado delicado.

Según informaron desde el nosocomio, el paciente fue admitido en la Guardia Médica y no se cuenta con datos actualizados de contacto de su entorno familiar, lo que motivó la intervención del área de Trabajo Social.

El último domicilio registrado del hombre sería en Villa Lerga, en el departamento Rawson, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicar a sus allegados.

Desde el hospital indicaron que quienes puedan aportar datos deben dirigirse al Servicio de Trabajo Social en horario de mañana o comunicarse telefónicamente al 4324700, interno 4795.

El pedido es considerado de suma urgencia debido al delicado estado de salud del paciente, por lo que se insiste en la importancia de compartir la información para lograr dar con sus familiares lo antes posible.