Yanina Latorre tenía todo arreglado con Luzu y la bajaron de último minuto

La posible llegada de Yanina Latorre al staff de Luzu generó un gran revuelo, pero fue el propio Nicolás Occhiato quien decidió poner blanco sobre negro para evitar malentendidos entre sus seguidores. El productor explicó que, lejos de ser una incorporación permanente para el equipo de Nadie Dice Nada, la presencia de la rubia responde a una cuestión estrictamente comercial.

La confusión creció cuando empezaron a circular versiones que indicaban que Latorre estaría presente una o dos veces al mes. Sin embargo, Occhiato fue muy directo al respecto al ser consultado en el streaming de Jotax. "No es dos veces por semana. Es una acción", aclaró el conductor para bajar el tono a las especulaciones sobre una frecuencia establecida.

Según detalló el creador de Luzu, la dinámica tiene que ver con un cruce de intereses publicitarios. "Ella es embajadora de una marca y nosotros también, por eso hicimos un acuerdo y va a venir a hacer alguna cosita, pero no sé si está definida la cantidad de veces", señaló Nicolás, remarcando que el vínculo está atado a esa propuesta específica y divertida de una empresa.

A pesar de que no se trata de un contrato como panelista, el conductor no escatimó en elogios para la mediática y se mostró entusiasmado por compartir el espacio de trabajo. "Para nosotros es un honor. Yanina es una genia y siempre la quiero en mi equipo", expresó con sinceridad. Aun así, insistió en que prefiere ser cauteloso con lo que se comunica para no ilusionar al público de manera errónea.

"No quiero generar falsas expectativas y decir que llega a Luzu porque después la gente la va a querer ver y no es que se incorpora al canal", sostuvo Occhiato. De esta manera, el empresario dejó en claro que la participación de Latorre será puntual y que todavía no hay un calendario cerrado para sus apariciones. Para cerrar el tema, Nicolás adelantó que la colaboración será muy entretenida para los espectadores. "Va a venir a hacer alguna cosa que tiene que ver con la marca, que está buenísima. Va a estar muy divertido y para nosotros es un gustazo que ella venga", concluyó.