El Polaco recordó cuando chocó en su auto por culpa de Diego Maradona

En una charla con Mario Pergolini para el programa Otro día perdido por El Trece, El Polaco sacó a la luz una historia increíble que mezcla fanatismo, miedo y un accidente automovilístico. Todo ocurrió cuando Diego Maradona, convencido de que el artista mantenía un romance con su hija, decidió contactarlo directamente para marcarle la cancha. El cantante relató que la noticia de la comunicación inminente le llegó por parte de la propia involucrada: "Gianinna me dijo que el padre me quería llamar. Yo, fanático del Diego durante toda mi vida", confesó sobre la previa de aquel momento que cambiaría su día.

La presión de saber que el máximo ídolo del fútbol mundial estaba del otro lado de la línea fue tal que el músico perdió el control de su vehículo. El Polaco describió la secuencia con total honestidad sobre su falta de reacción al volante: "Nunca me quedo callado, pero te juro que me quedé callado y choqué contra un palo porque iba manejando". El impacto fue el resultado directo de la sorpresa y los nervios que le generó la situación, que para él fue uno de los instantes más insólitos de su existencia.

Cuando finalmente se dio el diálogo con Maradona, que en ese entonces se encontraba en Emiratos Árabes, la conversación fue frontal y fiel al estilo del Diez. El Polaco recordó las palabras exactas que recibió: "‘Cuida a mi hija’, o algo así, me dice. Le dije que éramos amigos y me dijo: ‘No te hagas el bolud… ¿Te pensás que tengo 54 años al ped…?’". A pesar de la tensión inicial y la advertencia sin filtros, el vínculo entre ambos no se rompió, sino que evolucionó hacia un respeto mutuo.

Un año después de aquel choque contra un poste, la relación dio un giro mucho más amable y profesional. Maradona terminó contratando al cantante para que brindara un show en el cumpleaños de Rocío Oliva. Ese encuentro cara a cara le permitió al artista cerrar la historia de una manera inolvidable. El Polaco cerró su anécdota con mucha emoción al recordar el cierre de aquel ciclo: "Estuvo hermoso porque le pude cantar La mano de Dios y abrazarlo". Aquella llamada que empezó con un accidente terminó siendo el puente para un abrazo con su gran referente.