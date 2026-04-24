Mirtha Legrand habló de sus problemas de salud que la alejaron de la TV

La diva de los almuerzos decidió terminar con el misterio y llevar tranquilidad a sus seguidores tras los rumores que circularon sobre su estado físico. Luego de ausentarse de la pantalla el último fin de semana, la emblemática conductora explicó que todavía no está en condiciones de retomar su actividad habitual frente a las cámaras debido a que su recuperación de un cuadro gripal requiere de algunos cuidados extra.

¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa, anunció la animadora a través de sus plataformas digitales para despejar cualquier duda. Según sus propias palabras, lo que la mantiene alejada de los estudios de grabación es una afección común para este momento del calendario. Fue un cuadro viral normal de esta época del año, aclaró con la intención de quitarle dramatismo a la situación que preocupó al ambiente del espectáculo.

El origen del malestar se vinculó con una salida teatral para ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, donde las bajas temperaturas del aire acondicionado habrían afectado a la conductora. Ante la persistencia de los síntomas, la Chiqui fue contundente sobre los pasos a seguir para su rehabilitación definitiva. Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación, manifestó agradecida por las muestras de afecto recibidas.

Su nieto y productor, Nacho Viale, también intervino para dar precisiones sobre el futuro inmediato del ciclo televisivo y la evolución de su abuela. Siguiendo con la evolución de su cuadro viral, no estará grabando su programa esta semana y lo hará nuevamente Juana Viale, confirmó el empresario. Además, llevó calma al describir el estado actual de la diva. Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros, concluyó con la esperanza de que la legendaria presentadora pueda reincorporarse la próxima semana.