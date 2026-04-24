La demora en los pagos de PAMI a nivel nacional generó un fuerte impacto financiero en las farmacias de San Juan. Carlos Otto, secretario Legal y Técnico de la Federación Argentina de Propietarios de Farmacias, advirtió que la situación alcanza a todo el país y complica el funcionamiento diario del sector.

“Cuando se quiere acordar, una farmacia mediana de San Juan puede llegar a tener $200 millones en crédito en obras sociales y está esperando cobrarlo”, afirmó Otto a DIARIO HUARPE. “No es fácil generar más crédito en la droguería en base a eso”, agregó sobre la situación financiera que atraviesan los comercios.

“Durante esta semana cobramos tres porciones de pago de diferentes quincenas y se nos informó que de cuatro pagos mensuales se va a pasar a cinco pagos mensuales”, explicó. “La expectativa es que a partir de julio de 2026 ya tengamos el calendario al día”, sostuvo.

Pagos atrasados y nuevo esquema

“Hasta octubre del año pasado veníamos con un cronograma de pago que luego se alteró”, señaló Otto. “En marzo y en los primeros días de abril hubo cuestiones operativas que también generaron atrasos aún mayores”, precisó.

“Esto ha traído cierta tranquilidad y cierta normalización”, remarcó. “Permite armar cronogramas de pago con proveedores y establecer un flujo de fondos un poco más estable”, añadió.

Impacto en medicamentos

“Nosotros tenemos una sola cuenta con la droguería. No diferenciamos si vendimos por PAMI o por otra obra social”, explicó el dirigente. “Si no ingresan los pagos, no podemos cancelar esa deuda y la droguería restringe el crédito”, indicó.

“Entonces empieza a pasar que al afiliado se le dice: ‘Te lo tengo para la tarde o volvé mañana’”, describió Otto. “Esa incomodidad es la que se genera cuando se rompe la cadena de pago con nuestros proveedores”, resumió.

Sin medidas de fuerza

“No hubo ningún corte ni ninguna medida para presionar por el pago”, aclaró. “Las farmacias siguieron atendiendo normalmente, aunque con restricciones financieras y problemas de stock”, señaló.

“Muchas veces el afiliado fue a la farmacia y no estaba el medicamento en ese momento, pero se lo conseguían más tarde o al día siguiente”, agregó.

Deuda nacional

“El problema no es solo PAMI, también se extiende al resto de las obras sociales”, afirmó Otto. “Los cronogramas de pago se han extendido mucho y eso vuelve compleja toda la cadena de pagos”, dijo.

Sobre la deuda total con las farmacias adheridas a la federación en todo el país, estimó: “Con los pagos de la semana pasada, debe rondar los $15.000 millones”.