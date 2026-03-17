Martes 17 de Marzo
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Policiales > En La Rioja

Familia sanjuanina volcó en la ruta nacional 141 tras chocar contra un guardarraíl

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 141, en la zona de Marayes. El vehículo cayó a un desnivel de seis metros tras el impacto. No hubo heridos de gravedad.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
En el lugar, el personal de Vialidad Nacional, Alejandro Tobares y Sergio Marineros, brindaron asistencia inmediata a la familia. (Gentileza Vialidad Nacional)
 

Una familia oriunda de San Juan protagonizó un violento siniestro vial en la Ruta Nacional 141, en territorio de La Rioja, luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un guardarraíl y terminara volcando.

(Gentileza Vialidad Nacional)

El hecho se registró en la zona de Marayes, cuando el rodado circulaba en dirección hacia San Juan. Tras el choque, el sistema de contención redujo la velocidad, pero la fuerza del impacto provocó que el auto arrancara la estructura metálica y cayera hacia una zona de escurrimiento.

Como consecuencia, el vehículo descendió aproximadamente seis metros y quedó fuera de la calzada, en un sector de difícil acceso, lo que generó momentos de tensión entre los ocupantes, entre los que había niños pequeños.

A pesar de la magnitud del vuelco, no se registraron heridos de gravedad y todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro.

Personal de Vialidad Nacional que se encontraba en un campamento cercano intervino rápidamente para asistir a los damnificados, brindando contención y colaborando en la emergencia.

 

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