Tras el revuelo que generó la decisión del gobernador sobre dar de baja las designaciones de Alberto Hensel y Andrés Chanampa como vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotación Minera (Ipeem), el propio Marcelo Orrego habló al respecto durante su visita a Chimbas para la inauguración de las Colonias de Verano, y dijo que solo hizo cumplir la ley, basado en la Constitución Provincial.

“Dentro de la ley, todo, y fuera de la ley, nada. Lo que hace un gobernador es cumplir inexorablemente con la ley, y eso lo dispone la Constitución Provincial. Es hacer cumplir la ley”, enfatizó Orrego.

En este sentido, el mandatario aseguró que el organismo que tiene la competencia de expresarse al respecto es la Cámara de Diputados, y afirmó que la ley es clara al plantear que la incorporación de vocales corresponde a la primera minoría, “que en este caso somos nosotros, y después le tocará al bloque subsiguiente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo que dice la ley”, aseveró.

Por otra parte, al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que convoque a sesiones extraordinarias, el gobernador negó rotundamente ese escenario y afirmó que quien tiene ese poder es el vicegobernador Fabián Martín.

La arremetida de la oposición

En su momento, Orrego se abstuvo de nombrar a Hensel y Chanampa como vocales del Instituto por considerar que la propuesta de ambas vocalías corrompían la Ley 387-A, por lo que el peronismo y el bloquismo enviaron al primer mandatario provincial una notificación notarial para que revea su decisión.

El presidente del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, comentó a este diario que se actuó de ese modo y no a través de una acción judicial, debido a que no quieren “judicializar la política” ni tampoco ponerle palos en la rueda al gobernador. Sin embargo, indicó que entienden que la decisión de no nombrar a Hensel y a Chanampa “no corresponde”, dado que la Cámara de Diputados votó y estableció las vocalías en total legalidad.

Dicha notificación justifica el pedido en cuatro puntos. El primero plantea que los nombramientos se dan por medio de una resolución que se encuentra firme, por lo cual es fundamental que se cumplan con los procedimientos administrativos posteriores a la misma. Por su parte, en el segundo ítem se argumenta la legalidad de las designaciones de acuerdo a lo establecido en la ley del Ipeem y en las facultades de designación del Poder Ejecutivo, planteadas en la Constitución Provincial.

Los otros dos puntos hacen una interpretación de algunos de los artículos de la ley que crea al Ipeem. “La ley 387-A se encuentra vigente y en su artículo 5° establece: ... Los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados. Es decir señor gobernador que la palabra, serán, es IMPERATIVA y no facultativa”, plantea el escrito. Por este motivo, dan por sentado que Orrego no puede abstenerse de la decisión del nombramiento de ambos vocales.