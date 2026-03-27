El Ministerio de Educación informó que este 27 de marzo se abrió la primera convocatoria 2026 de las Becas Progresar, un programa nacional destinado a acompañar a estudiantes en la finalización de sus estudios y la formación profesional.

La inscripción estará habilitada en una primera etapa para la línea Finalización de la Educación Obligatoria, y se extenderá hasta el 24 de abril. El trámite deberá realizarse de manera online a través de la plataforma Progresar, disponible desde el mediodía del día de apertura.

En tanto, las otras líneas del programa ya tienen fechas confirmadas. La inscripción para Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería se habilitará del 6 al 30 de abril, mientras que la línea Formación Profesional (Trabajo) estará disponible desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Para completar el registro, los aspirantes deberán contar con un usuario en la aplicación Mi Argentina y tener un CBU o CVU a su nombre, requisito necesario para poder percibir el beneficio económico.

Desde la cartera educativa recordaron que se mantienen los requisitos vigentes para acceder a la beca, entre ellos la edad, los ingresos del grupo familiar, la asistencia regular a clases y el avance académico.

Además, se dispuso un sistema de acompañamiento para quienes necesiten asesoramiento durante el proceso de inscripción. La atención se brinda de lunes a viernes en el Centro Cívico, en la Isla Norte, y en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en Las Heras y Alberdi.

Las autoridades también aclararon que el trámite es gratuito y que no está autorizado ningún intermediario para gestionar la inscripción. Para consultas o reclamos, se encuentra disponible el correo oficial .