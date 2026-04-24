Dormir la cantidad de horas necesaria no siempre es sinónimo de un buen descanso. Muchas veces nos despertamos con pesadez o la sensación de haber pasado una "mala noche". La realidad es que no solo importa cuánto dormimos, sino también cómo, y en este escenario la última comida del día resulta fundamental.

Elegir platos ligeros ayuda a la digestión y permite equilibrar las hormonas que regulan el sueño. La principal es la melatonina, que se libera ante la falta de luz. Su precursora es la serotonina, vinculada al bienestar. En contraste, el cortisol o "hormona del estrés" debe bajar su intensidad al anochecer. También la insulina juega su parte, ya que las cenas con exceso de azúcar alteran estos procesos.

Si buscas opciones concretas, una ensalada con pollo aporta triptófano, un aminoácido esencial para generar melatonina. El arroz integral con vegetales ofrece carbohidratos complejos que evitan picos de glucosa, mientras que un omelette de verduras destaca por ser de fácil digestión. Otras alternativas son el yogur con avena, cuyo calcio favorece el sueño, o el pescado, que aporta grasas saludables asociadas a la calidad del descanso.

Para que esto funcione, es vital alejarse de los fritos, la cafeína y el azúcar. Sobre las bebidas, existe una falsa creencia respecto al vino. El alcohol "interfiere con las fases profundas del sueño y reduce el sueño REM, que es clave para la recuperación mental". Aunque de sueño inicialmente, provoca un descanso fragmentado.

Tampoco es una buena idea saltarse la comida. Irse a la cama vacío genera inquietud por los niveles bajos de glucosa. Lo ideal es el equilibrio, ya que "debemos comer por lo menos 2 horas antes de irnos a dormir para evitar malestares digestivos".