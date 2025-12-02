El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decidió cancelar indefinidamente su viaje a Argentina, previsto para la primera semana de diciembre, según confirmaron fuentes oficiales del Departamento del Tesoro. Esta suspensión abre dudas sobre la fortaleza de la relación estratégica entre Washington y Buenos Aires.

La decisión de Bessent se produce pocos días después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara la cancelación de su viaje a Estados Unidos, originalmente programado para el 5 de diciembre en Washington, donde iba a participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 como invitado de Donald Trump.

Este doble impasse pone en evidencia la compleja dependencia financiera que el Gobierno argentino ha desarrollado recientemente. Con vencimientos de deuda cercanos a 5.000 millones de dólares en enero de 2026 y la necesidad imperiosa de financiamiento externo para sostener las reservas, la suspensión del viaje de Bessent complica las expectativas de apoyo desde Estados Unidos.

La visita de Bessent había sido anunciada con gran optimismo por el equipo de Milei, ya que se esperaba avanzar en el diálogo sobre la estabilidad macroeconómica y en la activación de un swap de divisas por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cancelación se da en un contexto de creciente malestar en la Casa Blanca, donde se cuestiona la proximidad de Argentina con China.

Fuentes vinculadas al asesor de Trump, Barry Bennett, han expresado quejas por el “acercamiento excesivo” de Argentina hacia Pekín, con importaciones que superaron los 13.091 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 66% interanual. Esta situación choca con la política "America First", que exige lealtades exclusivas en el hemisferio occidental.

Por otro lado, Milei había confirmado hace pocos días que no viajaría a Estados Unidos, una decisión que se enmarca en un conflicto interno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su defensa de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La suspensión mutua de ambos viajes podría revelar tensiones en la relación personal e ideológica entre Trump y Milei, que en sus comienzos se mostró cercana, con encuentros en Mar-a-Lago y elogios mutuos en redes sociales.

Bessent fue clave en la activación parcial del swap en octubre, describiéndolo como una “línea de crédito rentable” para estabilizar el peso argentino. Sin embargo, el rechazo de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional por 20.000 millones de dólares debido a la falta de garantías, junto con las cancelaciones y demoras en el acuerdo de libre comercio entre ambos países, sugieren un cambio de postura en Washington.

Incluso Trump ha criticado públicamente a su propio secretario del Tesoro por supuestos errores en la Reserva Federal, lo que refleja un clima político complejo. Además, el reciente cierre parcial del gobierno federal estadounidense ha tensionado aún más los recursos disponibles.

En este marco, Bessent ha defendido el rescate argentino como “crucial”, a pesar de las críticas de la senadora Elizabeth Warren, quien cuestiona que se priorice ese apoyo por encima de las necesidades internas de Estados Unidos.

La ausencia de Bessent podría retrasar anuncios sobre nuevas facilidades crediticias, justo cuando el Congreso estadounidense se prepara para debatir el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre.