El mundo de la moda ya puso la mira en el verano 2026 y hay un color que se roba todas las miradas: el celeste. Las principales marcas y diseñadores apostaron fuerte por este tono en sus nuevas colecciones de bikinis, anticipando lo que será la tendencia dominante de la próxima temporada.

Atrás quedaron los clásicos blanco y negro. Ahora, las playas y piletas se preparan para llenarse de modelos en tonos frescos y vibrantes que evocan el cielo despejado y el mar en calma. El celeste no solo aporta un aire juvenil y relajado, sino que además resulta versátil y favorecedor para todos los tonos de piel.

Este color se impone porque combina frescura, elegancia y un toque de originalidad. Es ideal para quienes buscan salir de lo tradicional sin recurrir a opciones demasiado estridentes. Se adapta tanto a bikinis clásicos como a diseños más jugados, con recortes, volados o diferentes texturas.

Otra de sus ventajas es que realza el bronceado y combina a la perfección con accesorios dorados, plateados o de materiales naturales. Transmite calma, alegría y libertad, valores asociados directamente al disfrute del verano.

En cuanto a las opciones, el celeste se luce en bikinis triángulo, tops deportivos, enterizas y trikinis. Puede llevarse solo o combinado con otros tonos pastel, blanco o incluso detalles en neón para quienes buscan un look más audaz.

Para completar el outfit, los especialistas sugieren sumar pareos, sombreros y sandalias en tonos neutros o en la misma gama de azules, logrando un conjunto armónico y moderno.

El dato clave es que el celeste ya es furor en redes sociales. Influencers y celebridades comenzaron a mostrar sus bikinis en este tono en Instagram y TikTok, anticipando lo que será la gran tendencia del próximo verano.

Así, quienes quieran estar a la moda y marcar tendencia en 2026 ya tienen un aliado seguro en su valija: el celeste llegó para quedarse.