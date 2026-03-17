Receta de pan de queso casero: guía para que salga siempre esponjoso

La cocina diaria suele nutrirse de recetas clásicas que no fallan, y el pan de queso casero se ha posicionado como una de las favoritas por ser fácil y rica. Esta preparación, que no requiere ser experto, destaca por su textura esponjosa y un sabor intenso que la hace irresistible para acompañar mates, picadas o incluso una comida liviana. Su versatilidad permite que funcione tanto en una merienda salada como de complemento ideal para una sopa o ensalada.

Para su elaboración se requieren pocos ingredientes: 200 g de queso rallado (que puede ser semiduro o el que se tenga en casa), 2 huevos, 3 cucharadas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, un chorrito de leche para dar cremosidad, sal y pimienta a gusto.

El proceso de preparación es simple: en un bowl se colocan los huevos con el queso; luego se incorpora la harina, el polvo de hornear, la leche y los condimentos hasta integrar todo bien. Una vez lista la mezcla, se forman pequeñas bolitas de masa que deben colocarse en una placa para horno previamente aceitada o con papel manteca.

La cocción demanda entre 15 y 20 minutos en un horno precalentado a 180 °C, retirándolos una vez que los pancitos estén dorados por fuera. El resultado final es un bocado crocante en su exterior y suave por dentro, ideal para consumir recién hecho.

Debido a su rapidez y simpleza, el pan de queso se volvió muy popular en redes sociales al combinar ingredientes básicos con mucho sabor y, como señalan quienes ya lo probaron, "se convierte en una de esas preparaciones que se repiten una y otra vez en la cocina de todos los días".