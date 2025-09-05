El precio de Bitcoin mostró una consolidación alrededor de los 110.000 dólares, en un contexto donde el mercado enfrenta una creciente presión bajista, según el informe publicado por Glassnode el lunes.

Tras intentar recuperarse desde los 107.350 dólares, Bitcoin logró superar resistencias clave en los niveles de 108.200 y 108.400 dólares. Sin embargo, una resistencia importante en los 110.500 dólares podría frenar este impulso y provocar una nueva caída si no se supera.

Los analistas destacaron que “los volúmenes más bajos durante las fluctuaciones de precios suelen reflejar una convicción o un sesgo más débiles tras la tendencia reciente, lo que indica incertidumbre en el sentimiento del mercado”. Esta participación moderada sugiere que las presiones bajistas siguen predominando.

A pesar de este panorama, la adopción institucional de Bitcoin junto con el creciente interés en la tokenización podrían ser factores que impulsen al alza el precio del activo en los próximos meses.

En paralelo, Ethereum (ETH) experimentó un notable avance, alcanzando máximos históricos en agosto gracias a una fuerte ola de adopción institucional. La mayoría de estas inversiones están orientadas a largo plazo, lo que sostiene el impulso de esta altcoin reconocida en el mercado.

Una operación destacada fue la rotación estratégica de una ballena clave que vendió 2000 BTC para adquirir Ethereum con las ganancias obtenidas, evidenciando un cambio en la preferencia de algunos inversores.

Matt Hougan, CIO de Bitwise, comentó que “cada vez más inversores profesionales dejan de lado BTC y optan directamente por Ethereum como su primera inversión en criptomonedas”. ETH ha sido considerada tradicionalmente como la puerta de entrada a los activos digitales y ahora comparte protagonismo con Bitcoin.

Ethereum se integra naturalmente en las carteras de quienes apuestan por tecnologías innovadoras. Con el auge de la tokenización y las stablecoins, se prevé que el flujo institucional hacia ETH continúe ganando fuerza en el corto y mediano plazo.