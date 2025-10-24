Un dramático episodio se vivió en la tarde de este jueves en el departamento Sarmiento, donde una niña de 9 años fue rescatada con vida luego de caer a un canal de riego y ser arrastrada por varios metros, incluso pasando por debajo de un sifón que atraviesa la Ruta 40.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 16 horas en inmediaciones del callejón Putelli, a la altura del kilómetro 109 de la Ruta Nacional 40. La menor, de apellido Castro, se habría descompensado mientras se encontraba en la zona y cayó accidentalmente al canal. Un menor que habría visto la acción fue quien salió corriendo a pedir ayuda y dio aviso a los familiares sobre lo ocurrido.

Publicidad

En esta zona, atrás de la vivienda de la menor, es donde habría caído la niña al canal.

El agua arrastró a la menor por un largo tramo y atravesó un sifón de unos 35 a 40 metros de extensión, lo que generó momentos de extrema tensión entre los familiares y vecinos que presenciaron la situación. Milagrosamente, la niña logró salir sin quedar atascada y fue auxiliada por su madre, Roxana Matamoro, de 37 años, junto a otros familiares.

De inmediato, fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Doctor Ventura Lloveras, donde el personal médico confirmó que la pequeña había recobrado la conciencia. El doctor Héctor Paredes dispuso que quedara en observación para evaluar su evolución.

Publicidad

El hecho conmocionó a los vecinos de la zona rural de Sarmiento, que destacaron la rápida reacción de los familiares y el desenlace favorable de un accidente que pudo haber terminado en tragedia.