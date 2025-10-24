En una noche especial para los amantes de los autos y la innovación tecnológica, France Motors, concesionario oficial Renault en San Juan, presentó los nuevos modelos híbridos E-Tech de la marca francesa: el Renault Arkana y el Renault Koleos. El evento marcó un nuevo capítulo en la expansión de la movilidad sustentable en la provincia, con vehículos que fusionan diseño, potencia y eficiencia.

Durante la presentación, Javier Fornasari, gerente de France Motors, dialogó con DIARIO HUARPE y expresó su entusiasmo por el lanzamiento local: “Esta noche estamos presentando dos nuevos modelos de la marca Renault del segmento SUV: Arkana en su única versión y Renault Koleos en sus dos versiones, la naftera y la full híbrida. Estamos muy contentos de poder presentarlos acá en San Juan”.

Con un ambiente distendido, música y la presencia de clientes, empresarios y seguidores de la marca, France Motors mostró los detalles de ambos vehículos, que llegan para reforzar la oferta de Renault en el competitivo segmento SUV, combinando tecnología avanzada, seguridad y diseño de vanguardia.

Renault Koleos

El Renault Koleos se posiciona como el SUV insignia de la marca en el país. Este modelo ofrece opciones de motorización que incluyen una versión Full Hybrid E-Tech, con hasta 245 caballos de fuerza, y una alternativa con motor naftero tradicional.

el Koleos sorprende por su amplitud, confort y nivel de equipamiento. Foto: DIARIO HUARPE

Su diseño exterior refleja elegancia y robustez, con líneas dinámicas que resaltan la identidad francesa del vehículo. En el interior, el Koleos sorprende por su amplitud, confort y nivel de equipamiento, pensado para viajes largos o para quienes buscan una experiencia de conducción superior.

Entre sus características más destacadas se incluyen:

Pantallas panorámicas de alta resolución para el panel de instrumentos y el sistema multimedia.

Asientos con calefacción y ventilación, ideales para cualquier clima.

Sistema de infoentretenimiento con conectividad total para smartphones.

Amplio espacio interior y baúl versátil.

Además, el Koleos incorpora una amplia gama de asistencias a la conducción y sistemas de seguridad avanzada, que posicionan al modelo entre los más completos de su categoría. Estas tecnologías permiten un manejo más seguro, eficiente y placentero, integrando funciones como frenado autónomo de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, y detección de peatones, entre otros.

El interior del Arkana ofrece una experiencia moderna y conectada. Foto: DIARIO HUARPE

Fornasari destacó el éxito que ya está teniendo este modelo: “Lanzamos una preventa hace un mes y vendimos todos los vehículos que teníamos asignados. Es un vehículo de un nicho importante, elevado, y el perfil del cliente es de un estatus social un poco más alto, pero la verdad que la aceptación y las críticas han sido excelentes. Esperamos que de ahora en adelante sigamos vendiéndolo”.

Renault Arkana

Por su parte, el Renault Arkana fue uno de los protagonistas de la velada. Este SUV cupé combina la elegancia de una berlina con la robustez de un todoterreno, logrando un equilibrio entre estilo y funcionalidad.

Su sistema de propulsión microhíbrido (mild hybrid) de 140 CV (103 kW), con motor gasolina turbo de 1.3 litros y caja automática EDC de 7 velocidades, permite una conducción ágil y eficiente, reduciendo el consumo y las emisiones sin sacrificar rendimiento.

Este SUV cupé combina la elegancia de una berlina con la robustez de un todoterreno. Foto: DIARIO HUARPE

El interior del Arkana ofrece una experiencia moderna y conectada, con una pantalla multimedia de 9.3 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital personalizable de 10.2 pulgadas, y un diseño ergonómico que privilegia la comodidad. Su baúl de 513 litros (que puede alcanzar 1.296 litros con los asientos abatidos) lo convierte en un SUV práctico y espacioso para el uso diario o las escapadas familiares.

En materia de seguridad, el Arkana sobresale con 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre las que se incluyen control de crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, y frenado autónomo de emergencia, ofreciendo un estándar elevado dentro de su segmento.

Innovación y compromiso con la eficiencia

La incorporación de los modelos E-Tech Hybrid refleja la apuesta de Renault por la movilidad sustentable, con soluciones que permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Este avance es parte del plan global de la marca para ofrecer alternativas cada vez más eficientes sin perder el placer de conducción característico de sus vehículos.

Con la llegada de Arkana y Koleos, France Motors reafirma su compromiso con los sanjuaninos, acercando productos innovadores y fortaleciendo su red de atención y postventa.

Este avance es parte del plan global de la marca para ofrecer alternativas cada vez más eficientes. Foto: DIARIO HUARPE

Fornasari concluyó destacando el trabajo del equipo y la respuesta del público: “Estamos orgullosos del desempeño de nuestro equipo y de la confianza de nuestros clientes. Estos lanzamientos nos posicionan como referentes en la provincia y demuestran que el público sanjuanino valora la calidad y la tecnología de Renault”.