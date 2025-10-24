La veda electoral es el período de restricción que comienza 48 horas antes de las elecciones y se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios. Su objetivo es garantizar un clima de reflexión ciudadana y evitar la difusión de propaganda política de último momento.

En Argentina, la medida está regulada por el artículo 71 del Código Electoral Nacional. Las sanciones por violarla pueden ir desde multas económicas hasta la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos o partidarios.

Qué permite la veda electoral

Durante la veda, los medios pueden difundir información de interés general, resultados de encuestas publicadas antes del inicio del período y explicaciones sobre el proceso de votación, siempre que no impliquen inducir al voto por una lista o candidato.

También se permite la circulación de personas, reuniones privadas y el consumo de bebidas alcohólicas en el hogar, dado que la prohibición rige únicamente para su venta en locales y espacios públicos.

Qué prohíbe la veda electoral

Realizar actos públicos de proselitismo.

Contratar o emitir publicidad política paga en medios y redes.

Difundir encuestas, sondeos o proyecciones durante las 48 horas previas y hasta tres horas después del cierre.

Publicar resultados preliminares o bocas de urna durante la jornada electoral.

Organizar espectáculos masivos, ferias o reuniones públicas no electorales.

Vender bebidas alcohólicas desde las 20 del día previo hasta las 21 del domingo.

Repartir boletas o propaganda a menos de 80 metros de las mesas de votación.

Abrir locales partidarios dentro del mismo radio.

Portar distintivos partidarios desde 12 horas antes y hasta tres horas después.

Anunciar obras o emitir nueva propaganda gubernamental.

Sanciones y multas

Las multas para partidos políticos y medios de comunicación pueden ir de $50.000 a $300.000, mientras que las personas físicas enfrentan sanciones de entre $1.000 y $10.000. En casos de reincidencia, la Cámara Nacional Electoral puede disponer la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.

Horarios clave de la veda electoral

La veda comenzará a las 8 del viernes 24 de octubre y se extenderá hasta las 21 del domingo 26. En las provincias que votan con cronogramas propios, rigen las disposiciones establecidas por cada jurisdicción.

La Cámara Nacional Electoral recordó que durante la jornada de votación habrá juzgados federales de turno y un sistema de denuncias en línea para reportar infracciones.