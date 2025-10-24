La rápida intervención de Rosa Chaparro, bombera voluntaria de Pocito, evitó una tragedia en el barrio General Acha Sur entre calle 7 y 8, cuando un bebé de un año se atragantó y perdió el conocimiento en brazos de su padre. Ocurrió el miércoles por la tarde, cuando los gritos de auxilio de sus vecinos alertaron a la mujer que se encontraba en su casa.

“Escuché los gritos de la abuela y vi al papá corriendo con el bebé. Le tomé los latidos y no tenía pulso, estaba broncoaspirado. Ahí empecé con la maniobra de Heimlich y llamé al 911”, relató Rosa a DIARIO HUARPE sobre el momento de tensión que se vivió.

La bombera explicó que el pequeño, hijo de Agustina Agüero y Lautaro Baigorri, había sufrido una obstrucción por flema y se descompensó en varias oportunidades mientras esperaban la llegada de la ambulancia. “Un vecino nos llevó en su auto al hospital, y en el camino el bebé largó el llanto" recordó.

Publicidad

En el Hospital de Pocito, el niño fue estabilizado y quedó en observación. Los médicos confirmaron que sufrió convulsiones leves por la falta de oxígeno, pero ya se encuentra fuera de peligro y en su casa, bajo control neurológico.

Chaparro, de 52 años, destacó la importancia de los cursos de primeros auxilios y reanimación que reciben los bomberos y dijo formar parte de la brigada en Pocito desde hace siete años. “A los 45 años me recibieron en el cuartel. Me preparé para ayudar, y hoy agradezco haberlo hecho, Si no hubiera sabido primeros auxilios, ¿qué historia sería?", expresó con humildad y alivio.

Publicidad

Rosa visitó esta tarde del jueves a la familia y al pequeño en su casa, y en un sencillo mensaje de video expresó emocionada haber estado en el momento justo para hacer la diferencia.