Huarpe Deportivo > En Brasil
Santiago Flores, el albardonero que salió campeón mundial de powerlifting
POR REDACCIÓN
El sanjuanino Santiago Flores alcanzó un logro histórico al consagrarse campeón mundial de Powerlifting en Camboriú, Brasil. El albardonero compitió en la categoría Junior -90 kg, donde logró un pesaje de 89,450 kg y cumplió con los requisitos reglamentarios para participar.
El deportista acumula años de experiencia en la disciplina y varios logros en su carrera. En 2023 obtuvo el primer puesto en el Campeonato Argentino en Bariloche y repitió la victoria en el Campeonato Iberoamericano en Chile. En 2024 volvió a imponerse en la categoría Junior, alcanzando además el segundo puesto en la clasificación general. Estos resultados lo consolidan como uno de los referentes de San Juan en Powerlifting a nivel nacional e internacional.
Entre sus marcas personales se destacan la sentadilla con 265 kg, el press banca con 150 kg y el peso muerto con 290 kg, todos récords nacionales e iberoamericanos. Estas cifras reflejan el nivel competitivo y la constancia que caracterizan su trayectoria deportiva.
Al regresar a la provincia, días después Santiago Flores fue recibido en la Secretaría de Deporte por Martín Rivero, director de Alto Rendimiento, y Mauricio Rodríguez, integrantes del programa, quienes expresaron su apoyo al deportista y reconocieron su proyección internacional.
Con este triunfo, Flores no solo suma un título mundial, sino que también posiciona a San Juan en el mapa internacional del Powerlifting, demostrando que los atletas locales pueden destacarse en competiciones de alto nivel y mantener récords de relevancia mundial. Su logro es un ejemplo de dedicación, entrenamiento constante y proyección deportiva para las nuevas generaciones de la provincia.