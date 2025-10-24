El sanjuanino Santiago Flores alcanzó un logro histórico al consagrarse campeón mundial de Powerlifting en Camboriú, Brasil. El albardonero compitió en la categoría Junior -90 kg, donde logró un pesaje de 89,450 kg y cumplió con los requisitos reglamentarios para participar.

El deportista acumula años de experiencia en la disciplina y varios logros en su carrera. En 2023 obtuvo el primer puesto en el Campeonato Argentino en Bariloche y repitió la victoria en el Campeonato Iberoamericano en Chile. En 2024 volvió a imponerse en la categoría Junior, alcanzando además el segundo puesto en la clasificación general. Estos resultados lo consolidan como uno de los referentes de San Juan en Powerlifting a nivel nacional e internacional.

Entre sus marcas personales se destacan la sentadilla con 265 kg, el press banca con 150 kg y el peso muerto con 290 kg, todos récords nacionales e iberoamericanos. Estas cifras reflejan el nivel competitivo y la constancia que caracterizan su trayectoria deportiva.

Flores reside en Albardón y marcó un hito para San Juan al ganar el Mundial de Powerlifting.

Al regresar a la provincia, días después Santiago Flores fue recibido en la Secretaría de Deporte por Martín Rivero, director de Alto Rendimiento, y Mauricio Rodríguez, integrantes del programa, quienes expresaron su apoyo al deportista y reconocieron su proyección internacional.

Con este triunfo, Flores no solo suma un título mundial, sino que también posiciona a San Juan en el mapa internacional del Powerlifting, demostrando que los atletas locales pueden destacarse en competiciones de alto nivel y mantener récords de relevancia mundial. Su logro es un ejemplo de dedicación, entrenamiento constante y proyección deportiva para las nuevas generaciones de la provincia.