En el PJ y con críticas a Milei, Fuerza San Juan cerró la campaña

El frente Fuerza San Juan cerró este jueves 23 la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales de este próximo domingo 26 de octubre. El acto se desarrolló con fuerte presencia militante en la sede del partido, acompañado por banderas, carteles y cánticos en apoyo a los candidatos.

Encabezaron el cierre Cristian Andino, primer candidato a diputado nacional, Romina Rosas, intendente de Caucete y segunda en la lista, y Fabián Gramajo, referente de San Juan Te Quiero y tercer candidato. “Con esa motosierra sin nafta que tiene Milei vamos a cortar la naranja por la mitad”, lanzó Gramajo, encendiendo el fervor de la militancia.

Publicidad

Entre los asistentes estuvieron el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, junto a otros referentes del PJ que se sumaron para respaldar a los postulantes y reforzar el mensaje de unidad de cara a los comicios.

El acto concluyó con cánticos y aplausos de los militantes que acompañaron a los candidatos, mientras desde el PJ insistieron en la importancia de defender los intereses de los sanjuaninos frente a políticas que consideran contrarias a los trabajadores y familias locales. La jornada cerró con un mensaje de unidad y compromiso con la provincia de San Juan de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo.

Publicidad

En la previa, Andino había visitado Albardón y Angaco, donde se reunió con miles de vecinos y reafirmó su compromiso de mantener una campaña basada en la presencia territorial y el diálogo directo con la ciudadanía. “Es fundamental escuchar a cada sanjuanino y transmitir nuestras propuestas cara a cara”, señaló.