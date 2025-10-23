Con el río Paraná como telón de fondo y una marea de banderas celestes y blancas, Javier Milei encabezó este jueves por la noche el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza. El acto se realizó en el Parque España de Rosario y contó con la presencia de los principales ministros, su hermana Karina Milei y los 24 candidatos que encabezan las listas del oficialismo en cada distrito del país.

Milei llegó pasadas las 20.20, caminando entre la multitud que lo esperaba al grito de “¡libertad, libertad!”. Minutos antes, el vocero presidencial Manuel Adorni había presentado uno por uno a los candidatos, en una puesta en escena similar a la que el oficialismo utilizó en 2023, cuando Milei cerró su campaña presidencial en el Obelisco.

“Somos el primer gobierno liberal libertario de la historia”

El discurso de Milei duró poco más de 40 minutos y combinó mensajes de esperanza con críticas al “establishment político”. “Durante décadas vimos a los mismos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Solo agravaban los problemas”, lanzó el mandatario.

“En 2023 los argentinos dijeron basta. Cuando asumí me comprometí a enfrentar los problemas de raíz, aunque fuera duro. Lo hicimos sin mirar al Congreso porque había que dar un cambio de 180 grados, y eso hicimos”, afirmó.

En otro tramo, Milei aseguró que su gobierno “es distinto a los que nos precedieron en los últimos 100 años”. Y subrayó: “Somos el primer gobierno liberal libertario, no solo de la Argentina sino de la historia del mundo. Por primera vez en un siglo, nuestro país está recorriendo un camino distinto, el de las ideas de la libertad”.

Críticas a la “máquina de impedir”

El presidente también apuntó contra los sectores opositores que, según él, frenan sus reformas. “Cuando la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Pese a eso, llegamos de pie y con más fuerza que nunca. A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, prometió ante una multitud que lo ovacionó.

El cierre estuvo acompañado por la presencia de funcionarios clave como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también tomó la palabra antes del discurso principal. Bullrich pidió el respaldo a los candidatos libertarios para “seguir avanzando con las reformas que faltan y no volver atrás”.

Rosario, escenario elegido por su simbolismo

La elección de Rosario no fue casual. “Es un honor cerrar la campaña en la ciudad donde Belgrano creó la bandera argentina”, dijo Milei en el inicio de su discurso. “Belgrano estudió en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país”, agregó, en un guiño a la historia y al espíritu patriótico que buscó transmitir.

El mandatario dedicó un párrafo especial a los jóvenes presentes en el Parque España, a quienes definió como “el alma y el motor del cambio que empezó y que ya no pueden detener”. Entre los asistentes se destacaron agrupaciones libertarias de distintas provincias, influencers afines al espacio y militantes autodenominados “Fuerzas del Cielo”.

Contramarcha y operativo de seguridad

Mientras el oficialismo realizaba su acto, organizaciones sociales, políticas y sindicales convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”. La manifestación, impulsada por la CTA Rosario, se concentró en la Plaza de la Cooperación y contó con la adhesión de agrupaciones estudiantiles y gremiales.

El despliegue de seguridad fue amplio y estuvo coordinado entre fuerzas federales y provinciales. No se registraron incidentes durante el evento, que finalizó pasadas las 21.30 con el himno nacional y fue transmitido en vivo por redes sociales y canales oficiales del Gobierno.

Un mensaje final de campaña

Cerca del final, Milei insistió en que “el esfuerzo valdrá la pena”. “Sacamos 12 millones de argentinos de la pobreza y vamos a seguir bajando la inflación. No prometí que iba a ser fácil, pero sí que íbamos a salir adelante”, sostuvo.

Entre aplausos, el presidente se despidió con su frase más repetida: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.