El caso sobre el paradero de Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, tuvo un giro este jueves por la noche cuando una comisión de la Policía de la Ciudad ingresó al edificio de la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo, por orden de la Justicia y halló a la cantante en su departamento.

Fuentes del caso informaron que la expareja de la artista, Leandro Esteban García Gómez (47), no estaba presente en el momento del hallazgo, pero minutos después fue detenido por los efectivos bajo la sospecha de haber privado de la libertad a Lourdes.

Publicidad

En el operativo participaron más de 15 efectivos policiales, la División Científica y el SAME, que encontraron a la cantante en “condiciones muy vulnerables”, según confirmaron medios nacionales.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 y llevado adelante por la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. Durante la tarde, García Gómez permitió el ingreso de los policías a su departamento, pero no autorizó una inspección completa, lo que limitó el procedimiento hasta que se obtuvo la orden judicial.

Publicidad

La búsqueda de Lourdes comenzó tras la denuncia de su madre, quien había alertado que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre, considerando antecedentes de violencia de género por parte de García Gómez.

El pasado 1° de octubre, la Policía de la Ciudad intervino en el departamento tras una denuncia por una discusión entre la pareja. En esa oportunidad, ambos admitieron el conflicto verbal y Lourdes se encontraba en buen estado de salud. La Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte dispuso que García Gómez debía retirarse del domicilio por una noche, medida que fue cumplida sin incidentes.

Publicidad

Horas más tarde, el allanamiento permitió esclarecer el caso: Lourdes Fernández estaba en el departamento y García Gómez fue detenido por las autoridades.