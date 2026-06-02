Un equipo de científicos de Argentina y Japón descubrió una nueva especie de dinosaurio raptor que habitó el extremo sur de la Patagonia poco antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Bautizado como Kank australis, el animal vivió hace aproximadamente 66 millones de años en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz y su hallazgo permite establecer una conexión evolutiva entre los registros fósiles de Sudamérica y la Antártida.

Los restos fueron encontrados en cercanías de El Calafate y analizados por especialistas del Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, la Fundación Félix de Azara, la Universidad Maimónides y científicos japoneses. El estudio fue liderado por el paleontólogo Fernando Novas y publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology.

Kank australis pertenecía a la familia de los unenlágidos, un grupo de dinosaurios carnívoros emparentados con las aves modernas. Era un depredador bípedo de tamaño mediano, similar a un ñandú grande, con un peso estimado de unos 27 kilos. Poseía una característica garra curva en cada pie y dientes cónicos que lo diferenciaban de raptores más conocidos del hemisferio norte, como el famoso Velociraptor.

El nombre elegido tiene raíces en la cultura tehuelche. "Kank" hace referencia al "Ñandú anciano" de la mitología aonikenk, mientras que "australis" significa "del sur", en alusión al lugar donde fueron encontrados los fósiles.

Los investigadores recuperaron inicialmente una garra en 2019 durante una expedición en la estancia La Anita. Sin embargo, recién en 2024, tras nuevos trabajos de campo, hallaron una vértebra cervical que permitió confirmar que se trataba de una especie desconocida hasta el momento. Para el análisis utilizaron tomografías computadas, microscopía electrónica y estudios filogenéticos sobre cientos de especies de dinosaurios.

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es que constituye el registro más austral conocido de esta familia de dinosaurios en América. Según los especialistas, el hallazgo reduce la distancia geográfica entre los unenlágidos encontrados en Patagonia y otro posible integrante del grupo identificado en la Antártida, denominado Imperobator antarcticus. Esto refuerza las teorías sobre la dispersión de estas especies en el antiguo supercontinente Gondwana.

Los fósiles fueron recuperados de un ambiente muy distinto al actual paisaje santacruceño. Hace 66 millones de años, la región estaba atravesada por ríos, lagunas y abundante vegetación, compartiendo ecosistema con otros dinosaurios, mamíferos primitivos, tortugas, serpientes y diversas especies de peces.

Para los científicos, el descubrimiento amplía significativamente el conocimiento sobre la diversidad de dinosaurios que habitaron el sur del continente y aporta nuevas pistas para reconstruir cómo evolucionaron y se distribuyeron los depredadores emparentados con las aves antes de la extinción que marcó el fin de la era de los dinosaurios.