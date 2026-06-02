Quiso comprar dólares por una aplicación y lo estafaron por $4.000.000

Un domingo tranquilo se convirtió en una pesadilla para un hombre de apellido Manzano en Capital. Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que parecía ser de un amigo de confianza. En la charla, este contacto le ofreció la venta de 3000 dólares, una oportunidad que el damnificado decidió aprovechar sin sospechar que detrás de la pantalla se escondía una organización criminal.

Con la seguridad de estar tratando con alguien conocido, avanzó con la operación y realizó una transferencia que superó los $4.000.000. Sin embargo, la duda apareció pocos minutos después de confirmar el pago, cuando notó que ciertos detalles de la cuenta no coincidían con la identidad real de su contacto.

La incertidumbre lo llevó a realizar una llamada directa a su conocido, lo que terminó por confirmar el peor escenario. Su amigo le aseguró con sorpresa que "nunca había ofrecido dólares ni mantenido esa conversación" y le explicó con angustia que "delincuentes habían logrado acceder a su celular y estaban utilizando su cuenta" para engañar a sus allegados.

La víctima comprendió en ese instante que los estafadores habían explotado su vínculo de confianza para robarle sus ahorros mediante una maniobra de fraude digital. Tras la correspondiente denuncia, el proceso investigativo quedó bajo la responsabilidad de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.