Detuvieron a El Betito por robar un celular en Chimbas

Personal de la Comisaría 23° logró desbaratar una maniobra delictiva y detener al responsable, un joven conocido en la zona bajo el apodo de "El Betito". Todo sucedió en Chimbas.

Fuente policiales informaron que todo sucedió tras una alerta recibida por un agente que patrullaba la zona de la plaza del barrio Los Pinos, en la intersección de Mancini y Patagonia. Allí, un joven de 18 años denunció haber sido víctima del arrebato de su teléfono celular, un Motorola G05 de color verde. La víctima brindó detalles precisos sobre el atacante: un sujeto que vestía buzo azul, gorra blanca y pantalón oscuro.

Con las características aportadas, los efectivos iniciaron un intenso recorrido por las inmediaciones hasta identificar el domicilio del sospechoso, ubicado en el Lote Hogar 42.

Tras obtener la autorización de la propietaria de la vivienda para ingresar, los uniformados procedieron a la aprehensión de Lepez Galleguillo (22). Al realizarle el palpado de rigor, los efectivos encontraron entre sus prendas el dispositivo sustraído, que fue inmediatamente reconocido por la víctima del hecho.

Una vez concretada la detención, las autoridades dieron aviso a la UFI Flagrancia. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, Dr. Marcelo Bustos, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido permanece alojado en la sede policial y deberá responder ante la Justicia por el delito de robo simple.