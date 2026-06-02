A falta de 9 días para el inicio del Mundial 2026 que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina comenzó su puesta a punto en Kansas City. En la primera práctica, todas las miradas se posaron sobre Emiliano "Dibu" Martínez, quien se sumó al grupo luciendo un llamativo vendaje en su mano izquierda.

El arquero del Aston Villa arrastra una fractura en uno de sus dedos, lesión que sufrió en la previa a la final de la Europa League. Lejos de ocultarlo, el marplatense utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas: "Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", escribió en su cuenta de Instagram.

Un trabajo a medida

Durante el entrenamiento, el guardameta realizó tareas diferenciadas y se lo pudo ver trabajando con la pelota solo con sus pies, evitando exigir la zona afectada. El vendaje, que recubre principalmente los dedos anular y meñique, es parte del plan de recuperación supervisado por el cuerpo médico de Lionel Scaloni.

Si bien el Dibu cuenta con la zona inmovilizada, el diagnóstico es optimista: todo indica que estará a disposición para el debut frente a Argelia, el próximo 16 de junio a las 22:00. Eso sí, para evitar cualquier tipo de riesgo innecesario, está descartado que participe en los amistosos previos frente a Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio).

La imagen de su mano vendada ya había circulado el domingo, cuando Lisandro Martínez compartió una foto del viaje en avión hacia la concentración. Aquella postal encendió las alarmas, pero desde el cuerpo técnico aseguran que el proceso de recuperación avanza según los plazos previstos para que el dueño del arco argentino llegue en plenitud a la cita mundialista.