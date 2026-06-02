Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con más de 700 drones

La guerra entre Rusia y Ucrania ha alcanzado un nivel de hostilidad inédito. Tras la advertencia del presidente Vladimir Putin, quien declaró este lunes que el conflicto entró en una "nueva dimensión", el Kremlin ejecutó durante las últimas horas el bombardeo más masivo registrado en los últimos meses, golpeando objetivos estratégicos en Kiev, Dnipró y Járkov.

El despliegue de Moscú fue devastador: más de 700 drones y 73 misiles impactaron sobre territorio ucraniano, dejando un saldo preliminar de al menos 18 personas fallecidas y un centenar de heridos. Si bien las defensas antiaéreas ucranianas lograron interceptar cerca de 40 misiles y más de 600 drones, el daño causado es significativo.

La tragedia en las ciudades

Las autoridades ucranianas denunciaron que los proyectiles no distinguieron objetivos militares, impactando directamente sobre edificios residenciales e infraestructura energética crítica. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso insistió en que sus ataques fueron "de precisión" y apuntaron exclusivamente a la industria militar de Kiev.

El Kremlin buscaba capitalizar políticamente un estancamiento en el frente de batalla, utilizando como excusa el reciente bombardeo ucraniano sobre una residencia de estudiantes en Starobilsk, que dejó 21 víctimas jóvenes. Una versión que fue desmentida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aprovechó la ocasión para recordar que, desde el inicio de la invasión en 2022, la cifra de civiles asesinados supera los 15 mil.

El pedido de auxilio de Zelenski

Ante la magnitud del ataque, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lanzó una advertencia urgente a través de sus redes sociales: "Si Ucrania no está protegida contra los misiles balísticos, estos ataques continuarán". El mandatario redobló la presión sobre Estados Unidos, exigiendo más misiles para sus sistemas de defensa Patriot, al tiempo que clamó por una defensa antibalística propia para toda Europa.

El conflicto también golpea en suelo ruso

La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. Paralelamente al bombardeo ruso, las autoridades de la región de Krasnodar informaron un voraz incendio en la refinería Ilsk tras un ataque de drones ucranianos. Estos operativos contra la logística de combustible ya están generando desabastecimiento en el sur de Rusia y la península de Crimea. En total, el Ministerio de Defensa ruso admitió el derribo de 148 drones ucranianos en las últimas horas, confirmando que la guerra, lejos de detenerse, se encamina a una etapa de mayor crudeza.