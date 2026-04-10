Liberaron a cuatro de los siete imputados por la muerte del niño Emir Barboza

La investigación por el homicidio de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado en el barrio Valle Grande, registró un nuevo capítulo judicial este jueves. La jueza de Garantías, Mabel Moya, dispuso la liberación de cuatro de los imputados, mientras que otros tres continuarán bajo prisión preventiva pero en modalidad domiciliaria.

La audiencia se realizó ante el inminente vencimiento de las prisiones preventivas de siete de los nueve acusados. Durante la misma, el fiscal Francisco Nicolía solicitó una prórroga de seis meses para continuar con la Investigación Penal Preparatoria. Sin embargo, la magistrada consideró que no había elementos suficientes para mantener tras las rejas a todos los sospechosos.

Pericia clave: restos de pólvora en las manos

Uno de los elementos determinantes para la resolución fue el resultado de una pericia que detectó restos de pólvora en las manos de tres de los imputados: Dante Carrizo, Ariel Carrizo y Gonzalo Santander. A partir de esta evidencia, la jueza Moya resolvió imponerles seis meses de prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En contrapartida, el resto de los acusados recuperó su libertad. La magistrada señaló que, pese al tiempo transcurrido desde el hecho, la Fiscalía no logró individualizar con precisión el rol de cada uno de los imputados en la gresca que terminó con la vida del menor. Este punto resultó determinante para morigerar las medidas de coerción en un caso considerado de alta complejidad.

El trasfondo del caso

En una instancia previa, la misma jueza había dictado prisión preventiva para seis sospechosos en el marco de una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Entre los acusados figuran Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo.

Todos ellos negaron en su momento haber participado del tiroteo. Según sus declaraciones, afirmaron ser inocentes y aseguraron que se encontraban en una vivienda cuando se desató el enfrentamiento armado. Algunos admitieron haber arrojado piedras, mientras que otros indicaron que solo buscaron resguardarse.

Un caso aún sin esclarecer

Pese a las detenciones, las pericias realizadas y los testimonios recolectados, la investigación todavía no logró determinar con claridad quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Emir Barboza. Con la prórroga solicitada por la Fiscalía y las nuevas medidas dictadas por la jueza, el expediente continuará su curso en los próximos meses, en busca de esclarecer uno de los hechos más conmocionantes ocurridos recientemente en la provincia.