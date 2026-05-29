Boca Juniors ya tiene confirmado a su rival para los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Claudio Úbeda enfrentará a O’Higgins de Chile en busca de un lugar en los octavos de final del segundo torneo continental más importante de Sudamérica.

La clasificación de Boca a esta instancia se dio luego de finalizar tercero en su grupo de Libertadores, detrás de Universidad Católica y Corinthians. La derrota sufrida en La Bombonera en la última fecha terminó sellando la eliminación del certamen principal y obligó al Xeneize a reacomodar sus objetivos internacionales.

O’Higgins, por su parte, accedió a los playoffs tras finalizar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno tuvo una campaña sólida y ahora buscará dar el golpe frente a uno de los equipos con mayor historia continental.

Según confirmó la Conmebol, los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Boca definirá la serie como local debido a su procedencia desde la Libertadores.

La llave entre Boca y O’Higgins aparece como una de las más atractivas de esta instancia, principalmente por el presente convulsionado del conjunto argentino y la presión que existe tras la frustración sufrida en la Libertadores.

El futuro de Claudio Úbeda también quedó bajo análisis luego del traspié internacional. Tras la eliminación, el entrenador admitió públicamente que su continuidad “no depende” de él y reconoció el malestar de los hinchas por el presente futbolístico del equipo.

Mientras tanto, Boca intentará recomponerse rápidamente para afrontar el segundo semestre del año, donde además de la Sudamericana deberá competir en el torneo local y pelear por la clasificación a las copas internacionales de 2027.