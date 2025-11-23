Un total de 38 organizaciones sociales de la provincia participaron del espacio Solidaridad en Acción en la Fiesta Nacional del Sol 2025. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultos y ONG, permitió visibilizar el trabajo que cada entidad desarrolla durante el año.

Cada organización contó con un espacio específico para brindar información al público y mostrar su aporte en áreas como salud, inclusión, asistencia social, cultura, educación y voluntariado. El objetivo fue acercar a los sanjuaninos el trabajo solidario, comunitario y cultural que llevan adelante en distintos ámbitos.

Además, varias instituciones incorporaron propuestas artísticas con demostraciones de danzas tradicionales, expresiones folclóricas y actividades culturales destinadas a compartir sus proyectos de manera dinámica.

La presencia de estas organizaciones puso en valor el compromiso social y cultural de quienes trabajan diariamente por el bienestar de la comunidad, generando un espacio de encuentro, difusión y participación ciudadana.

La última jornada de la Fiesta Nacional del Sol, prevista para este domingo 23 de noviembre, permitirá a los visitantes recorrer nuevamente los stands, conocer las propuestas y acompañar a las instituciones que integran esta edición.

ONG que participaron