Provinciales > Compromiso social
ONG de San Juan mostraron su labor social y cultural en la FNS 2025
POR REDACCIÓN
Un total de 38 organizaciones sociales de la provincia participaron del espacio Solidaridad en Acción en la Fiesta Nacional del Sol 2025. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultos y ONG, permitió visibilizar el trabajo que cada entidad desarrolla durante el año.
Cada organización contó con un espacio específico para brindar información al público y mostrar su aporte en áreas como salud, inclusión, asistencia social, cultura, educación y voluntariado. El objetivo fue acercar a los sanjuaninos el trabajo solidario, comunitario y cultural que llevan adelante en distintos ámbitos.
Además, varias instituciones incorporaron propuestas artísticas con demostraciones de danzas tradicionales, expresiones folclóricas y actividades culturales destinadas a compartir sus proyectos de manera dinámica.
La presencia de estas organizaciones puso en valor el compromiso social y cultural de quienes trabajan diariamente por el bienestar de la comunidad, generando un espacio de encuentro, difusión y participación ciudadana.
La última jornada de la Fiesta Nacional del Sol, prevista para este domingo 23 de noviembre, permitirá a los visitantes recorrer nuevamente los stands, conocer las propuestas y acompañar a las instituciones que integran esta edición.
ONG que participaron
- Fundación Trabajando juntos
- Asociación Civil Lucha por la Fibromialgia San Juan A.L.F.A
- Asociación Civil de mujeres empresarias
- Asociación Civil para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad A.R.I.D
- Cruz Roja Argentina filial San Juan
- Asociación Civil Sanjuanina Pro Adaptación Laboral A.S.A.L
- Asociación Civil Organización Sanjuanina de Artes Marciales Tradicionales Osamat
- Delegación Naval San Juan Armada Argentina
- Banco de Alimentos de San Juan
- Asociación Civil Un Aliento para Vencer
- Fundación Modo de Vida
- Asociación Civil Oeste Unidos
- Asociación Civil Autismo San Juan
- Fundación Endometriosis San Juan
- Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas Nuevo Horizonte
- Cáritas San Juan
- Colectividad de Residentes Bolivianos Simón Bolívar
- Asociación Civil Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas
- FundaME Fundación Ayuda al Niño y Adolescente con Cáncer y Hemofilia
- Fundación Danielito
- Fundación Espíritu Alma y Cuerpo - Esalcu San Juan
- Asociación Civil Ciclo Flamenco
- Asociación Civil Unidos por Parkinson
- Cuvhoni Cuerpo de Voluntarias del Hospital de Niños
- Asociación Civil Narcóticos Anónimos
- Asociación Civil Sanjuanina de Lucha, Kick Boxing y Artes Marciales
- Scout zona 35
- Fundación Caricias y Relinchos
- Centro de Asistencia al Ciego C.A.D.E.C
- Rescatistas de Caballos
- Asociación Civil Asistencia Equina
- Centro Valenciano
- Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina
- Kuen- E- Yon
- Biblioteca Popular Sur
- Asociación Civil San Miguel Arcángel
- Centro de Residentes Iglesianos de la Ciudad de San Juan
- Asociación Civil Coro de Cámara Arturo Beruti
- Asociación Civil Guerreros Por la Vida