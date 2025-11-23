A casi una semana de la desaparición de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que ingresó al mar en la playa Cuatro Esquinas de La Serena el pasado lunes 17 de noviembre, el operativo continúa este domingo con un despliegue centrado exclusivamente en tareas marítimas.

El capitán Daniel Sarzosa, jefe del operativo de búsqueda, explicó que “estamos ya en el séptimo día de la rebúsqueda de este joven de 17 años de nacionalidad argentina”. Además, confirmó que el puesto de mando fue retirado: “Como se pudieron dar cuenta, se desarmó el campamento que teníamos montado como puesto de mando, solamente por un tema de licencia en los recursos”.

Capitán Daniel Sarzosa, jefe del operativo de búsqueda.

Pese al desarme del campamento, las tareas continúan activas. Según Sarzosa, “el personal naval se mantiene efectuando sus tareas”. En el mar opera la lancha de servicio general Coquimbo, que desarrolla labores de buceo con el apoyo del Grupo Gersa, bomberos especializados en rescate subacuático provenientes de Antofagasta. Los equipos revisan “todos los socavones y lugares de interés que tenemos determinados”.

La búsqueda también incluye apoyo terrestre. Personal de la Municipalidad de La Serena realiza patrullajes y voluntarios colaboran con una moto acuática y un bote de goma para ampliar el radio de cobertura.

Sarzosa destacó la asistencia brindada a la familia del joven: “La Municipalidad de La Serena, con su personal de asistente social y psicólogo, les han dado contención en todo momento”. Agregó que los familiares “se encuentran bien tranquilos dentro de su dolor porque han visto el esfuerzo realizado por las organizaciones”.

El jefe del operativo informó que la búsqueda se mantendrá hasta el lunes al mediodía, punto que ya fue comunicado a los allegados. Sobre las posibilidades actuales, expresó: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no está posible; solamente podemos esperar que en alguno de nuestros patrullajes aleatorios podamos tener algún resultado positivo”.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido: “Diversos empresarios turísticos, gastronómicos, pescadores artesanales, la Corporación de Salvamento Acuático, Cosar, bomberos y todos quienes hemos dedicado nuestras mayores capacidades y esfuerzos”.

La búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga continúa bajo un despliegue marítimo que se mantiene activo a pesar de la reducción de recursos logísticos en tierra.