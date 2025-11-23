La Fiesta Nacional del Sol 2025 se prepara para vivir este domingo su cuarta y última noche en el predio ubicado en Pocito. Desde las 19 h, el público podrá recorrer la feria y acceder a las distintas propuestas culturales, musicales y gastronómicas que conforman la principal celebración de los sanjuaninos.

La jornada contará con una amplia programación distribuida en los escenarios La Peña, Energético y Clásico. En La Peña se presentarán Viajeros, Nico Olivieri, Los Parhelios, El Sietecincuenta, Emiliano Quintero, Aimé, Donaires, Q'Baile, Jaime Muñoz, King of Banana y La Costa.

El Escenario Energético reunirá a Juno, Anita Pau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Agulles, Postcasete, Esha, Gringos Turistas, Martina Flores, Blues Valentine y Limbo. El cierre estará a cargo de Pijama Party, que encabezará la última presentación de la noche.

En el Escenario Clásico actuarán Jorge Castro, RoomBand, Carlota de Belaustegui, Celina Fernández, Whipala, El Tesoro de los Pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

El Paseo Federal volverá a ser un punto de encuentro entre municipios, con propuestas de música, danza y producciones locales que reflejarán la diversidad cultural de cada departamento de la provincia.

Las entradas del jueves 20 serán válidas para este domingo 23. Además, las boleterías permanecerán habilitadas y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita presentando el carnet correspondiente.

Para facilitar la llegada al predio, RedTulum ofrecerá transporte gratuito desde distintos puntos estratégicos entre las 18 h y las 22 h. Los regresos se realizarán desde las 19 h hasta la finalización del último espectáculo. Las líneas estarán identificadas por grupos de colores según la zona de origen: violeta para Capital y Rivadavia; verde para Chimbas y Albardón; celeste para Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio; y amarillo para Rawson, Pocito y Sarmiento.

Las actividades de esta última noche se concentrarán únicamente en la Feria. No habrá shows en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario ni presentaciones en el Velódromo.