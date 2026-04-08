Boca ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile y estiró su invicto a 10 partidos

El partido, que tuvo un inicio caliente con empujones y dos amonestaciones tempranas, se decidió en dos jugadas de alto vuelo ofensivo. Sin embargo, el conjunto local descontó sobre el final y generó tensión hasta el último minuto.

El primer tiempo fue de escasas emociones, dominado por la pierna fuerte y las interrupciones. A los 9 minutos, una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani desató una gresca que terminó con amonestaciones para Fernando Zampedri y Leandro Paredes.

Pero a los 15 minutos, el capitán y campeón del mundo apareció para cambiar la historia. Paredes recibió fuera del área, enganchó y sacudió un derechazo cruzado, rasante e imparable para el arquero Vicente Bernedo. Fue el 1-0 y el único tanto de una primera mitad que se caracterizó por el juego brusco y la falta de llegadas a las áreas.

Cerca de 2.000 hinchas xeneizes presentes en el estadio celebraron el golazo del mediocampista, que desató la euforia en las gradas.

El segundo tiempo mostró a un Boca más decidido a liquidar el partido. A los 61 minutos, el juvenil Tomás Aranda encaró desde la izquierda, enganchó hacia el medio y ejecutó un derechazo que pasó a centímetros del palo izquierdo. Fue el aviso.

Tres minutos después, llegó el segundo. Lautaro Blanco se asoció con Aranda, llegó hasta el fondo y lanzó un buscapié al segundo palo donde apareció Adam Bareiro para empujar la pelota y decretar el 2-0.

Boca dominaba, pero la Universidad Católica no se rindió. A los 71 minutos, Jhojan Valencia probó desde afuera y su remate se fue muy cerca del travesaño. Y a los 82, tras un error de cálculo del arquero Leandro Brey al rechazar un balón, Juan Díaz descontó y puso el 2-1, generando incertidumbre en los minutos finales.

Sufrimiento hasta el final y victoria clave

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera adicionó siete minutos. Allí, Boca resistió los embates del conjunto local y supo cerrar los espacios. Claudio Úbeda movió el banco: ingresaron Juan Barinaga, Milton Giménez y Marco Pellegrino para refrescar el equipo y mantener la ventaja.

Finalmente, el Xeneize se quedó con los tres puntos en un debut que dejó sensaciones encontradas: buen funcionamiento ofensivo en momentos clave, pero también errores defensivos que deberán corregirse de cara a los próximos compromisos.

Con esta victoria, Boca alcanzó su tercera victoria consecutiva, luego de los triunfos ante Instituto y Talleres por el Torneo Apertura. Además, extendió su invicto a 10 partidos sin perder entre todas las competencias.

El equipo de Claudio Úbeda llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores, y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental, en un Superclásico que ya empieza a generar expectativas.

Síntesis del partido

Universidad Católica (1): Vicente Bernedo; Branco Ampuero, Gary Medel (FT Fernando Zuqui), Guillermo Soto, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Justo Giani, Clemente Montes, Juan Díaz; Alexander Aravena y Fernando Zampedri. DT: Tiago Nunes.

Boca Juniors (2): Leandro Brey; Marcelo Weigandt (76' Juan Barinaga), Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Tomás Aranda (90+3' Marco Pellegrino), Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Adam Bareiro (76' Milton Giménez) y Brian Aguirre. DT: Claudio Úbeda.

Goles: 15' Leandro Paredes (B), 64' Adam Bareiro (B), 82' Juan Díaz (UC).

Amonestados: 9' Fernando Zampedri (UC), 9' Leandro Paredes (B), 30' Jhojan Valencia (UC).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Estadio: Claro Arena, Santiago de Chile.

Próximo partido de Boca: Sábado 11 de abril, 19:30 vs. Independiente (local, Torneo Apertura).