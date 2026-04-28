Un violento episodio ocurrido en el interior del Barrio Alameda, en Rawson, terminó con la muerte de un hombre de 32 años y un giro clave en la investigación judicial. Tras su fallecimiento, la causa dejó de encuadrarse en otras figuras y pasó a ser investigada como un presunto homicidio.

La víctima fue identificada como Cristian Andrés Castro, quien murió luego de permanecer varios días internado en grave estado en el Hospital Rawson. El deceso fue confirmado oficialmente este martes, aunque el informe médico precisó que ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 18:00hs.

El hecho se remonta a la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 2:00hs. Según relató el hermano de la víctima, ambos se encontraban en su vivienda cuando un hombre desconocido ingresó sin ejercer violencia, aparentemente mientras escapaba de una persecución policial en la zona.

En ese contexto, al intentar sacarlo del domicilio, se produjo un enfrentamiento. Durante la secuencia, el intruso arrojó una piedra que impactó de lleno en la frente de Castro, provocándole una lesión que con el correr de las horas se agravaría.

A pesar del golpe, el hombre decidió no recibir atención médica inmediata. Sin embargo, su estado de salud empeoró rápidamente y el lunes 20 de abril fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde los estudios confirmaron una fisura de cráneo y un derrame cerebral. Quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro.

Tras varios días de agonía, finalmente se produjo su fallecimiento. Con este desenlace, la investigación pasó de la UFI Genérica a la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Pizarro.

Ahora, la autopsia y los testimonios serán determinantes para establecer las circunstancias del hecho y definir si se trató de un homicidio, en una causa que suma complejidad a medida que avanza la investigación.