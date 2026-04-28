Dos periodistas se enojaron y una invitó a la otra a un cara a cara

La gala de los Martín Fierro de la Moda se convirtió en el espacio ideal para que una de las internas más calientes del espectáculo volviera a estallar con fuerza. Mientras Nancy Duré hablaba en un móvil para Bondi Live, su histórica enemiga Pilar Smith intentaba mostrarse ajena a la situación desde el piso, aunque la tensión se sentía en cada palabra. Al ser consultada sobre las críticas que recibió su vestuario por parte de Smith y Yanina Latorre, Duré no se guardó nada y respondió con una chicana muy clara al decir que "Bueno, está bien, que digan lo que quieran. A mí me divierten, besito para todas".

La charla subió de tono cuando se tocó el tema de la salida de Pilar de APTRA, un escándalo que muchos le adjudican a una supuesta operación de Nancy. Ella negó rotundamente tener esa capacidad de influencia y preguntó "¿Les parece que toda esa gente va a votar en base a lo que yo les digo? ¿Que yo puedo llegar a torcer la voluntad de periodistas tan prestigiosos? Sería imposible". El enfrentamiento escaló aún más cuando se mencionó la carta documento que Smith le habría enviado, lo que provocó que Nancy lanzara un desafío directo cuestionando "¿Por qué mejor no acepta hablar cara a cara? ¿Qué es eso de estar molestando a la Justicia?".

Visiblemente molesta por la actitud de su colega, Nancy siguió preguntando "¿Por qué una persona que trabaja tanto tiempo en los medios no es capaz de mantener un ida y vuelta conmigo?" y sentenció sin vueltas que "Se viene escondiendo desde que salió todo eso". Para Duré, la responsabilidad de haber expuesto la pelea recae totalmente sobre Pilar al recordar que "Ella fue la que salió en un móvil a decir que no me soportaba, y después dijo un montón de cosas".

Finalmente, quiso ponerle fin a las versiones sobre su rol en la votación interna de la entidad de periodistas al explicar que "Acá lo que hubo fue una asamblea de APTRA pedida por un socio que no soy yo, yo fui un solo voto. No fue una iniciativa mía". Para cerrar con una frase muy picante, aseguró que Pilar está al tanto de los detalles por vías informales al decir que "Lo sabe porque tiene un topo en el chat. Esto empezó mucho antes, yo solo lo comuniqué". Así, lo que parecía una noche de celebración terminó dejando en claro que la tregua entre ambas está cada vez más lejos.