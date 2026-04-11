Boca Juniors enfrenta a Independiente en un duelo clave en la Bombonera

Abril no da tregua y en Boca Juniors lo saben. Con la seguidilla de partidos entre el torneo local y los compromisos internacionales, el DT Claudio Úbeda decidió patear el tablero y presentar una formación alternativa para recibir a Independiente. La gran noticia para el mundo xeneize es el retorno de Agustín Marchesín, quien tras superar un desgarro grado III, volverá a custodiar los tres palos en lugar de Leandro Brey.

En la defensa, Úbeda ratifica la confianza en la línea que viene de cumplir ante Talleres: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida irán desde el arranque. La intención es darle rodaje a quienes vienen pidiendo pista, permitiendo que los habituales titulares lleguen frescos a los duelos decisivos que se avecinan.

Un mediocampo nuevo y la baja de Paredes

La ausencia más rutilante será la de Leandro Paredes. El volante central alcanzó la quinta amarilla frente a la "T" para llegar "limpio" al Superclásico del próximo domingo. Su lugar será ocupado por Tomás Belmonte, quien compartirá el centro del campo con Ander Herrera, Camilo Rey Domenech y el creativo Alan Velasco.

En la delantera, la precaución es total con Miguel Merentiel, quien arrastra una dolencia en el pubis. En su reemplazo ingresará Milton Giménez, acompañado por el paraguayo Ángel Romero. Además, la expectativa está puesta en el banco de suplentes, donde Exequiel Zeballos vuelve a aparecer tras una larga inactividad por lesión.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: El equipo de Avellaneda buscará dar el golpe en la Bombonera para escalar posiciones en un Torneo Apertura que entra en zona de definiciones.

Hora: 19:30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).