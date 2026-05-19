Con gol de Merentiel en una jugada contundente desde lo colectivo, Boca está poniendo un pie en la clasificación de octavos de final. Va ganando el partido con el Cruzeiro por 1 a 0.

Con la ilusión de clasificar

Sin margen de error Boca Juniors tiene que mejorar su desempeño y ganarle a todo o nada ante el Cruzeiro de Brasil. Esta noche, La Bombonera y la mitad más uno del país estará pendiente mirando el enfrentamiento deportivo por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América.

El triunfo tan necesario para el equipo local le permitirá avanzar a los octavos de final del torneo. El partido será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Claudio Úbeda recibió una dura noticia en la previa del duelo porque fue sancionado Santiago Ascacíbar por el ente rector del fútbol sudamericano. La Conmebol oficializó una sanción de dos partidos y una multa de tres mil dólares para el mediocampista, tras su expulsión ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil durante la fecha 4 hace una semana.

Formaciones

Por lo tanto, ante tales circunstancias, el DT tuvo que armar un esquema con Leandro Brey en el arco, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En cambio, el Cruzeiro bajo la dirección técnica de Artur Jorge, tiene a Otávio, Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki, Gerson, Lucas Romero, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian y Kaio Jorge.

Desarrollo del Primer Tiempo

El encuentro empezó de menor a mayor. En los minutos iniciales, la primera llegada del encuentro fue de Boca, antes del primer minuto de juego, con un disparo fuerte aunque centralizado del delantero Miguel Merentiel, que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño.

Poco tiempo después, Merentiel volvió a generar peligro avisando lo que podía ocurrir más tarde. Cuando iban seis minutos: el delantero uruguayo anticipó al primer palo en un centro desde la izquierda del lateral Lautaro Blanco y definió de primera, pero Otavio se volvió a imponer.

No tardó de llegar el merecido tanto de Merentiel, quien rompió una larga racha de partidos sin anotaciones. El gol del "Xeneixe" llegó a los 15 minutos del primer tiempo, un tiro libre excelente del mediocampista Leandro Paredes desde una posición cercana al córner izquierdo superó a Otavio y se metía por el segundo palo, antes de que Merentiel meta el pie derecho para asegurar el gol y marque el 1-0.

Sin embargo, el marcador todavía está abierto y aun así, con esta ventaja, el local no deja de meter presión al rival para buscar el segundo gol.