Boca Juniors sufrió una derrota por 1-0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera, en un encuentro donde tuvo la iniciativa durante gran parte del partido, pero careció de eficacia en los metros finales.

Desde el arranque, el conjunto Xeneize intentó imponer condiciones con presión alta y movilidad ofensiva. Milton Giménez tuvo la primera chance clara apenas a los dos minutos, mientras que Exequiel Zeballos generó peligro constante por las bandas.

Con Leandro Paredes como eje en el mediocampo, Boca acumuló aproximaciones y varios tiros de esquina, aunque se encontró con una defensa chilena ordenada y firme en el juego aéreo. También hubo un fuerte reclamo de penal sobre Zeballos a los 12 minutos del primer tiempo, pero ni el árbitro Wilmar Roldán ni el VAR consideraron infracción.

Cuando el desarrollo parecía equilibrado, Universidad Católica golpeó a los 33 minutos. Cristian Cuevas desbordó y asistió a Clemente Montes, que definió para poner el 1-0 y silenciar a La Bombonera.

En el complemento, Boca mantuvo la posesión y volvió a generar ocasiones. Zeballos, Milton Giménez, Alan Velasco y Ángel Romero tuvieron remates al arco, aunque la figura del arquero Vicente Bernedo y los despejes defensivos evitaron el empate.

El ingreso de Velasco le dio mayor dinámica al ataque y Boca empujó hasta el final con centros y córners consecutivos. Sin embargo, Universidad Católica resistió la presión y sostuvo la ventaja hasta el cierre.

El equipo argentino terminó el encuentro con mayor cantidad de llegadas y dominio territorial, aunque sin precisión en la definición. La visita aprovechó una de las situaciones más claras que tuvo y se llevó el triunfo de La Bombonera.