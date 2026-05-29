La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores no solo provocó repercusiones deportivas, sino también políticas. En las últimas horas, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje con fuertes críticas hacia Juan Román Riquelme, actual presidente del club xeneize.

“Yo te avisé”, escribió Milei en una publicación que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas de Boca. El mandatario acompañó el mensaje con referencias a viejas advertencias que había realizado sobre la conducción deportiva e institucional encabezada por Riquelme.

La reacción presidencial llegó pocas horas después de la derrota 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera, resultado que dejó al equipo eliminado en fase de grupos de la Libertadores y obligado a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. El traspié profundizó el malestar entre los hinchas y generó un fuerte clima de tensión alrededor del club.

Milei nunca ocultó sus diferencias con Riquelme y en reiteradas oportunidades expresó públicamente su apoyo a la oposición política dentro de Boca. Durante las elecciones presidenciales del club realizadas en 2023, incluso respaldó la candidatura encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, rivales del exfutbolista.

El mensaje presidencial volvió a dividir opiniones entre los simpatizantes xeneizes. Mientras algunos coincidieron con las críticas hacia la dirigencia, otros cuestionaron que el jefe de Estado se involucrara públicamente en la crisis deportiva del club en medio de la delicada situación económica y social del país.

En paralelo, la derrota frente a Universidad Católica dejó en una situación muy comprometida al entrenador Claudio Úbeda, quien reconoció tras el partido que su continuidad “no depende” de él. La dirigencia encabezada por Riquelme analiza los próximos pasos en medio de una creciente presión interna y externa.

La publicación de Milei también reactivó el debate sobre la relación entre política y fútbol en Argentina, especialmente cuando se trata de figuras públicas con fuerte identificación partidaria y deportiva. En pocas horas, el posteo acumuló miles de comentarios y se convirtió en tendencia en redes sociales.