Después de más de 20 años de historia, la tradicional Feria de las Pulgas de San Juan comenzará una nueva etapa. El Gobierno provincial confirmó que el espacio ubicado sobre avenida Libertador, frente al Parque de Mayo, será transformado en un nuevo polo gastronómico que formará parte del masterplan de renovación urbana de la zona.

El proyecto se desarrollará en el sector que comienza junto a la Legislatura y se extiende hasta las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería. Allí, cada fin de semana, cientos de sanjuaninos recorrían puestos de artesanías, compraban productos caseros y compartían jornadas familiares entre emprendedores y actividades solidarias.

Según publicó Diario La Provincia SJ tras dialogar con Fernando Perea, ministro de Infraestructura de San Juan, la iniciativa busca potenciar uno de los sectores con mayor circulación del Gran San Juan y conectar las mejoras previstas para el Parque de Mayo con el nuevo Parque Belgrano. Actualmente, el plan avanza con la remodelación del lago y la renovación integral del histórico trencito.

El nuevo espacio contará con 3 sectores gastronómicos que funcionarán mediante concesión privada y estarán orientados a sumar restaurantes y confiterías en una de las zonas más concurridas de la ciudad. La futura explotación comercial se realizará a través de licitación pública como parte de la tercera etapa del proyecto urbano.

Las obras comenzarían una vez concluidas las tareas actuales en el lago y sus alrededores, por lo que el inicio de esta nueva etapa está previsto para el segundo semestre de 2026.

La transformación también implicará el traslado definitivo de la histórica Feria de las Pulgas, un clásico sanjuanino que durante décadas reunió a artesanos, vendedores y organizaciones sociales. En ese lugar era habitual encontrar desde manualidades y objetos decorativos hasta pastafrolas, bizcochuelos y mascotas en adopción.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la feria será reubicada dentro del Parque Belgrano, en un espacio destinado especialmente para actividades artesanales, aunque todavía no trascendieron precisiones sobre cómo será el nuevo emplazamiento.

Mientras tanto, continúan las obras de modernización en el lago del Parque de Mayo. Los trabajos incluyen nuevas bombas, sistemas de recuperación de agua, mejoras estructurales y la incorporación de un puente peatonal que cruzará el lago de manera perpendicular.