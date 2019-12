Bochini se interesa en ser manager de Independiente si llega con el poder de Riquelme en Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El máximo ídolo de Independiente, Ricardo Bochini, se mostró hoy dispuesto a asumir el desafío de ser manager en caso de concentrar el absoluto poder sobre el fútbol del club, tal como ocurrirá con Juan Román Riquelme en Boca.



"Si fuera así me gustaría estar como manager. Si no es complicado porque muchas veces terminan siendo los dirigentes los que toman las decisiones", admitió en diálogo con Fox Sports después de la derrota de Independiente con Newell's en Avellaneda.



El "Bocha" elogió la decisión de Boca de colocar a Riquelme como máxima autoridad futbolística después de las elecciones del pasado domingo, que consagraron a Jorge Amor Ameal como nuevo presidente.



"Es una apuesta impresionante y muy buena. La gente lo puso a Riquelme y eso es lo mejor que puede pasar", respaldó.



Bochini, de 65 años, desarrolló toda su carrera futbolística en Independiente (1972-1991) con una impresionante cosecha de trece títulos: cuatro locales y nueve internacionales, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (1973, 1974, 1975 y 1984) y dos Intercontinentales (1973 y 1984).



En cuanto al presente deportivo de la institución, Bochini opinó que atraviesa "un momento muy malo porque no consigue resultados y pierde partidos increíbles".



"Me gustaría que venga un entrenador que respete el estilo del fútbol de Independiente, tanto en este estadio como de visitante. No puedo decir quién puede ser pero ojalá se encuentre un DT de esas características", concluyó.