Irán interceptó tres buques en el estrecho de Ormuz y crece la tensión

El conflicto en Medio Oriente sumó este viernes un capítulo de extrema gravedad que pone en vilo a la economía global. La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la interceptación de tres buques portacontenedores que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, desafiando directamente las declaraciones de la Casa Blanca sobre la libre navegabilidad del corredor.

A casi un mes de iniciado el enfrentamiento bélico, el paso por donde circula una quinta parte del petróleo mundial sigue siendo el epicentro de la disputa. Según el comunicado oficial de Sepah News, las fuerzas iraníes actuaron para desmentir al presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes había asegurado que el estrecho permanecía abierto al tráfico.

Bloqueo y advertencia de Teherán

"Tras las mentiras del presidente estadounidense, tres buques de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de nuestra Armada", señalaron desde el cuerpo militar iraní. Además, la Guardia Revolucionaria endureció su postura al prohibir el movimiento de cualquier embarcación vinculada a países aliados o "simpatizantes" de Estados Unidos e Israel.

Consultoras internacionales como Kpler confirmaron que al menos dos buques de la naviera china COSCO debieron realizar maniobras de retroceso y regresar al Golfo tras recibir las advertencias de las patrullas iraníes. Estos movimientos reflejan el riesgo extremo para el comercio marítimo en la zona.

La respuesta de Washington y el nuevo plazo

Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para informar que decidió extender el plazo de las negociaciones con Teherán. El nuevo límite para alcanzar un acuerdo y evitar ataques a la infraestructura energética de Irán se fijó para el próximo 6 de abril.

"Las conversaciones continúan y van muy bien, a pesar de las noticias falsas", sostuvo el mandatario norteamericano. Esta prórroga de diez días responde a un pedido formal del régimen iraní y a ciertos gestos de distensión que Washington interpretó como positivos, como el reciente paso permitido de diez petroleros estadounidenses.

Sin embargo, la acción militar de este viernes en el agua vuelve a tensar la cuerda. Mientras el mundo observa con preocupación el precio del crudo, la diplomacia intenta ganar tiempo antes de que el ultimátum de abril marque un nuevo punto de no retorno en la escalada bélica.