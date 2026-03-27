Detectaron en carne argentina que iba a China un antibiótico prohibido hace 30 años

La decisión de Administración General de Aduanas de China de suspender las exportaciones de una planta del frigorífico ArreBeef encendió alertas en el sector cárnico y motivó una rápida reacción del Gobierno argentino. El caso, que involucra la detección de un antibiótico prohibido en un embarque, activó un operativo técnico y diplomático para limitar el impacto y revertir la medida.

El organismo sanitario Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, junto con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, puso en marcha un protocolo de investigación tras la notificación realizada el 19 de marzo por la aduana china. Según informaron, se detectó cloranfenicol —un antibiótico prohibido en la producción ganadera argentina desde 1995— en un envío de 22 toneladas de carne proveniente de la planta ubicada en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo.

A partir de la alerta, se inició un intercambio de información técnica entre ambos países para esclarecer el origen del hallazgo. Las autoridades argentinas trabajan sobre distintas hipótesis, entre ellas un posible “falso positivo” o la presencia de una sustancia similar que haya generado la detección.

El eje de la defensa oficial se centra en el sistema de trazabilidad argentino, que permite seguir el recorrido de la carne desde el frigorífico hasta el establecimiento rural de origen. En ese marco, se busca reconstruir el circuito completo del lote cuestionado para determinar responsabilidades y descartar fallas estructurales en los controles sanitarios.

Además, el Gobierno realizó una presentación formal ante China con detalles del programa nacional de control de residuos en carnes, como garantía de inocuidad. Las gestiones se intensificaron durante los últimos días y no se descarta el envío de una misión técnica al país asiático para reforzar la posición argentina.

La suspensión dispuesta por la aduana china alcanza únicamente a la planta de Pérez Millán y rige para los embarques posteriores al 19 de marzo. En ese sentido, uno de los principales objetivos de las negociaciones es evitar que la medida afecte a otros envíos en tránsito y circunscribir el incidente exclusivamente al lote observado.

El caso se da en un contexto de mayores controles por parte de China sobre sus importaciones agroalimentarias, una política que también impactó recientemente en otros productos y países. Analistas del sector interpretan estas medidas como señales internas hacia sus productores, en medio de preocupaciones por la competencia externa.

En cuanto al impacto empresarial, desde el sector destacan que ArreBeef cuenta con otra planta habilitada en Quilmes, lo que le permite mantener operaciones de exportación. Sin embargo, la situación genera preocupación en la cadena cárnica, tanto por el volumen involucrado como por la importancia del mercado chino para las exportaciones argentinas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan una resolución rápida que permita levantar la restricción y preservar la confianza en el sistema sanitario argentino, considerado uno de los pilares del comercio exterior agroindustrial.