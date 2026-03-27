En un giro inesperado y determinante para las finanzas nacionales, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revocar la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la expropiación de YPF. Con esta medida, la República Argentina queda eximida, por el momento, de abonar la multimillonaria cifra de US$ 16.100 millones.

La noticia fue recibida con euforia en la Casa Rosada. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de oficializar la postura del Gobierno a través de sus redes sociales con un mensaje fiel a su estilo: "Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.", publicó el funcionario.

Los detalles del fallo judicial

La determinación de la justicia neoyorquina no solo suspende el pago de la indemnización que reclamaba el fondo Burford Capital, sino que también ratifica que la firma YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad legal durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

Este resultado representa un triunfo jurídico clave para la estrategia de defensa argentina, que venía cuestionando la jurisdicción y los montos impuestos en el fallo anterior de la jueza Loretta Preska.

Adorni entre el festejo y la polémica

A pesar de la celebración por el éxito judicial, el Jefe de Gabinete se encuentra en el centro de una fuerte tormenta política. La confirmación del fallo ocurre en la misma semana en que Adorni ha sido cuestionado por la opinión pública y sectores de la oposición debido a sus recientes vuelos a Punta del Este y las inconsistencias señaladas en su declaración patrimonial.

Mientras el Gobierno intenta capitalizar el ahorro de los u$s16.100 millones como un hito de gestión, el funcionario deberá enfrentar los pedidos de explicaciones sobre sus viajes y bienes, en un clima de alta tensión parlamentaria. Por ahora, el alivio económico por la petrolera de bandera le da un respiro necesario a las cuentas públicas del país.